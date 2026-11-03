Estrellas de la Ópera de París: “El gran desafío es seguir sorprendiéndonos”

Cuando Dorothée Gilbert y Hugo Marchand eran muy jóvenes, la primera obra que bailaron juntos en la Ópera de París fue Manon, de Kenneth MacMillan, un drama sobre el célebre libro del Abate Prevost (La historia del caballero Des Grieux y de Manon Lescaut), con música de Jules Massenet, que ocupa un lugar de relevancia en el repertorio del siglo XX. Ahora, más maduros –el en sus treinta, ella con 43 cumplidos en septiembre–, la pareja de étoiles invitada para las funciones de este jueves y sábado con el Ballet Estable del Teatro Colón se prepara para sacar a escena esa misma historia en tres actos que tan bien conocen, no solo en el paso, sino en cada emoción que se pone en juego. Pobreza, religión, amor, lujuria, huidas, mandatos, muerte.

La expectativa es grande: hace dieciséis años que el título no se ve en Buenos Aires –donde por primera vez lo hicieron Julio Bocca y Alessandra Ferri, en el Teatro Ópera, en 2006–, y que regrese a través de dos estrellas pertenecientes a una de las compañías más importantes del mundo –además cuatro repartos nacionales, con artistas de la casa– solo prende más la ilusión en este tiempo de descuento.

La pareja de étoiles de Francia, en un ensayo en la Sala 9 de Julio del Teatro Colón Carlos Villamayor/Teatro Colón

Hace apenas unas semanas, a propósito de la despedida de Gilbert de los escenarios bajo la cúpula de Chagall que la ha visto crecer y hacerse grande en el Palacio Garnier, él recordaba buena parte de ese recorrido transitado juntos: Onegin, Giselle, El lago de los cisnes... “Hemos estado bailando más de diez años”, dice ahora, en el encuentro con LA NACION, a horas del estreno. “No sé cuántas obras y galas hicimos, habrán sido 40 o 50, pero además llevamos muchas horas de ensayo compartidas, porque a veces trabajás seis semanas para preparar cuatro funciones. A esta altura que nos conocemos tanto y que la técnica no es un problema, el gran desafío para nosotros es seguir sorprendiéndonos, no entrar en algo demasiado cómodo, que no sea lo suficientemente fresco”.

–Una de las características de las coreografías de MacMillan es el trabajo en altura. Y en esta obra es muy necesario. Hugo mide 1,93, ¿el piso se siente lejos en las levantadas, Dorothée?

Dorothée Gilbert.- Me gusta bailar con compañeros altos. ¡Y Hugo realmente lo es! Pero también es ancho de hombros, entonces me siento envuelta. Me siento muy segura bailando con él.

-Ya que bailaron tantas veces este título, ¿tienen algún momento favorito?

Hugo Marchand.- La escena que me parece más impresionante es el comienzo, una foto de una ciudad en la que hay gente despilfarrando dinero y gente enferma, tirada en las calles. En unos segundos, muestra un mundo real, y eso para mí es muy emocionante. Porque en el repertorio de MacMillan aparece un lado oscuro de la humanidad. Jugar con dinero, jugar con cartas, usar drogas, tener que elegir entre el amor o la riqueza, entre la seguridad o la pasión. Este ballet fue creado en los años 70 y todavía habla de nuestra vida.

Julio Bocca en el ensayo de Dorothée Gilbert y Hugo Marchand, invitados estelares a las funciones de "Manon" que comienzan este jueves en el Teatro Colón Carlos Villamayor/Teatro Colón

-En la obra del creador británico, es muy importante el uso de la técnica clásica para contar. La escena en la que Manon es víctima de una violación es muy compleja, porque la técnica está al servicio de la narración de la violencia.

H. M.- Eso es muy importante, porque hay que trabajar mucho para que se vea real y al mismo tiempo cuidar a las compañeras. No puede ser una caricatura, por respeto a todas las mujeres que han sufrido un abuso. Yo nunca hice el rol del carcelero. Pero para volver a MacMillan, hay una escena en otro de sus ballets, Mayerling, en el que sucede una violación intramarital y eso tiene que interpretarse con mucha seriedad y respeto. Recuerdo que al principio para mí era solo coreografía, y después de un tiempo, me sorprendí porque vi la violencia que los hombres pueden tener hacia las mujeres. Fue algo muy profundo que lo estuve trabajando con mi terapeuta, porque entendí que todos los hombres, si no han sido educados correctamente, pueden ser victimarios.

-Hablando de la educación de los varones y las mujeres, ¿cómo hablaste de Manon con tu hija, Dorothée?

D. G.- Antes de que viera el ballet por primera vez, cuando tenía siete años –ahora tiene doce–, le conté la historia y, después de la función, le pregunté qué había entendido en la escena de la violación. Y ella me dijo que había entendido todo. No usó los términos adultos, pero me dijo que el carcelero le estaba haciendo a Manon algo que ella no quería y que así no se trata a las mujeres.

Risas cómplices, en una pareja con años de vuelo juntos; Gilbert acaba de despedirse de los escenarios en el Palacio Garnier, también interpretando a Manon con su partenaire Pilar Camacho

-Hace apenas dos semanas fue la función de tu despedida en la Ópera de París, también con Manon, igual que aquí. ¿Ya notás que fue una ceremonia de retiro o todavía no?

D. G.- Creo que todavía no lo hice, realmente. No tuve tiempo para asimilarlo porque estuve con otras funciones y después vine acá. Aunque hace una década empecé a pensar en mi retiro, yo bailo desde los siete años. He sido más tiempo bailarina que cualquier otra cosa en mi vida. Me retiré de la compañía, pero todavía voy a seguir con proyectos programados para el próximo año. Creo que recién me daré cuenta cuando detenga todo. Por ahora voy a intentar fluir. Y aprovechar el tiempo libre para estar más con mi hija.

–Esta es la segunda vez que estás en Buenos Aires, ¿te había quedado algún pendiente del viaje anterior?

D. G.- Me gustaría ir a bailar tango. A veces me cuesta hacer planes, un poco porque intento manejar la energía, también para estar segura de que puedo hacer cada función. Pero también porque soy una persona más tímida y no quiero molestar a los otros. Pero me hace bien seguirlo a él.

H. M.- El sábado, tal vez después de bailar la segunda función de Manon nos vayamos a una milonga.

–Los vimos en las redes sociales disfrutando de la cultura de la ciudad.

H. M.- Fuimos a Recoleta y a Palermo, al Mercado de San Telmo. Caminamos mucho para entender un poco la vibra de la ciudad. La arquitectura es increíble y muy diversa. Y la gente es muy hospitalaria en todos lados. También estuvimos en el Teatro San Martín a ver Paraíso perdido. Jiva Velázquez [solista del Ballet Estable], me envió un mensaje diciendo que iba al show el domingo, que si me daba curiosidad. ¡Y le dije que mucha! La presentación del Ballet Contemporáneo fue muy interesante; son bailarines de muy alto nivel.

-¿Cómo se sintieron en el Teatro Colón y con el Ballet Estable?

H.M.- Fue hermoso, son amables y cálidos con nosotros, en las clases y ensayos, pero también al cruzarnos en las patas del escenario. Nos envían mensajes en Instagram. Salimos con ellos y terminamos en un cumpleaños.

-¿Siempre que viajan es así?

H. M.- Para mí es muy importante poder acercarme a la gente, hacer amistades y entender que en realidad somos todos iguales. De Francia a Argentina, tenemos los mismos problemas, las mismas ideas. Eso es muy emocionante para mí. Cuando llegué a Buenos Aires, recordé que aquí es primavera, todos los árboles son verdes. Y el clima es agradable y hay enormes pilas de frutillas en todas las verdulerías de la ciudad. La vida se renueva y eso me dio esperanza.

Para agendar

Manon, de Keneth MacMillan, por el Ballet Estable del Teatro Colón, con dirección de Julio Bocca. Bailarines invitados de la Ópera de París: Dorothée Gilbert y Hugo Marchand (5 y 7). Funciones hasta el 15 de noviembre, con cuatro repartos nacionales encabezados por Camila Bocca y Lucas Matzkin (6 y 12); Natalia Pelayo y Facundo Luqui (8 y 13); Caterina Stutz y Leónidas Adarmes (10 y 14), Federico Fernández y Lola Mugica (11 y 15).

Con la colaboración en la traducción de Anastasia Rudzinski