Herman Cornejo formó una compañía virtual de danza, que se presenta hoy

El bailarín argentino, Herman Cornejo, estrella del ABT, presenta al mundo su compañía de ballet Dancelive, creada para existir online desde el minuto cero. El espectáculo que servirá de patada inicial será transmitido este sábado 30 de enero, a las 17, hora de Argentina. “Lo llamamos New York Alive, porque sentimos que teníamos que intentar romper parte de la narrativa creada en la ciudad durante la pandemia, que estaba como muerta”, adelanta Cornejo desde la Gran Manzana.

Este primer espectáculo es una creación en colaboración con el fotógrafo y cineasta Steven Sebring, la primera bailarina de ABT Skylar Brandt y el coreógrafo canadiense Joshua Beamish. La función de hoy cuesta 15 dólares y se podrá ver por 48 horas en https://sebringrevolution.veeps.com/stream/events/e1004410770d.

El programa consiste en dos piezas: un pas de deux de Beamish, con música original de Peter Sparacino. Y un solo, coreografiado e interpretado por el mismo Cornejo, sobre Rhapsody in Blue, la icónica creación de George Gershwin. “Estaba buscando ideas para crear una coreografía y escuché Rhapsody in Blue en YouTube –recuerda el bailarín–. Inmediatamente llamé a mi cuñado, el pianista Horacio Lavandera. Él es fanático y coleccionista de Gershwin, así que me dio muchos detalles de la obra musical, que me ayudaron mucho para crear este solo de 15 minutos”. Lavandera le mandó entonces un video de su versión en piano, que permitió la creación y el montaje y que también dio paso a vivos en Instagram y preguntas de los seguidores.

“La idea es formar una compañía online y mostrar la rutina diaria sin cortes, completamente en vivo, para que quien nos esté mirando sea parte de nuestro trabajo y nuestras ideas. Es como un reality show que muestra todo: las clases, los ensayos, la creación de las coreografías. Por ahora es una compañía abierta al público con suscripción paga. Ojalá más adelante tengamos el sponsoreo que nos permita que el público acceda de forma gratuita”.

El proyecto se plantea producciones de contenidos en torno al ciclo de creación y presentación de los espectáculos. “Tengo este proyecto hace dos años. Quería ir más allá de lo que siempre se ve de danza – afirma Cornejo – la mirada y la tecnología que aporta Steven Sebring, nos permite crear contenidos interactivos de realidad aumentada y hacer llegar los bailarines al living de tu casa”. En la función de hoy también se verán imágenes del backstage de la creación de estas obras y los ensayos, también virtuales, con Joshua Beamish. Así se cierra el recorrido de esta obra, para comenzar un nuevo ciclo de contenidos en torno a la próxima creación.

Herman Cornejo

Este proyecto me inspiro a crear mi organización sin fines de lucro que se llama Herman Cornejo the State of the Arts. Y que eso me permita seguir con esta idea de juntar la danza y la tecnología –se ilusiona–. Es una manera de viajar al futuro. La danza tiene esa posibilidad de adaptarse y cambiar”.

También el sábado, desde el Palacio Garnier, a las 16, se transmitirá la Gala de Apertura de la temporada 2021 del Ballet de la Opera de París, desde www.chezsoi.operadeparis.fr.

El programa incluye Défilé du Ballet, de Albert Aveline y Serge Lifar con música de Héctor Berlioz; el Grand pas classique, de Víctor Gsovsky, con vestuario de la Maision Chanel; In the Night, de Jerome Robbins sobre música de Frédéric Chopin; y The Vertiginous Thrill of Exactitude, de William Forsythe.

En estas dos últimas creaciones del siglo XX, participará en el reparto la bailarina argentina Ludmila Pagliero, etoile de la compañía parisina.

