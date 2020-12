Darío Barassi se lamentó por haber engordado 30 kilos durante la cuarentena

Darío Barassi se mostró compungido porque aumentó de peso durante los últimos meses, debido a la cuarentena. Además, se lamentó porque no consigue ropa moderna de su talla.

"Engordé 30 kilos y eso me angustia", afirmó el conductor. En relación a su cuerpo, Barassi contó que ser famoso tiene consecuencias positivas. "Tengo el beneficio y la suerte de ser un tipo público; entonces, las marcas me acompañan y me ayudan mucho. Acomodan sus talles y me hacen muchas cosas a medida", resaltó.

Sin embargo, fiel a sus orígenes, recordó las dificultades que tuvo a lo largo de su vida para conseguir ropa que le gustara y que se adaptara a su cuerpo. "Pre Barassi, cuando era Darío Pacheco, era muy difícil vestirme", dijo en diálogo con revista Gente.

El actor defendió la Ley de Talles y explicó lo que le toca vivir a muchos argentinos al momento de ir a comprar ropa: "Es muy difícil vestirse en este país. Siempre que puedo saco este tema a la luz, porque creo que está buenísimo plantearse la Ley de Talles y demás", concluyó.