Darthés estuvo en el país y generó críticas

El actor se radicó en Brasil luego de una denuncia por violación

Liliana Podestá 7 de julio de 2019

Pese a su intención de pasar inadvertido, Juan Darthés, acusado de abuso por la actriz, fue fotografiado hace algunas semanas, cuando llegó de improviso al país. El actor se encuentra viviendo en Brasil desde que Fardin hizo pública una denuncia por violación radicada ante la Justicia nicaragüense, en diciembre pasado, y decidió pasar unos días en Rosario junto a parte de su familia, antes de regresar a su autoexilio y ser internado en San Pablo por una fuerte depresión.

Fardin contó qué sintió cuando se enteró de que el actor estuvo fugazmente en el país, y además se tomó un momento para contestarle al abogado Fernando Burlando, quien hizo polémicas declaraciones sobre el estado de salud de su defendido. "La sensación de impunidad genera mucha bronca. Fueron días difíciles y en esos momentos me refugié en mis amigos y mi familia. Además, volví a trabajar, estoy filmando una película y eso me hace muy bien", explicó la ex Patito Feo en diálogo con un programa de televisión.

"La visita de Darthés al país me generó mucha impotencia, pero al mismo tiempo sé que él no está incumpliendo ninguna acción judicial. Hay un agujero enorme en la Justicia y eso da bronca", indicó Fardin. Y agregó: "Que no haya justicia no tiene que ver con que yo no haya cumplido con los procesos, sino con que vivimos en un mundo lleno de impunidad. Una de cada cien denuncias llega a una condena, y eso no significa que noventa y nueve mujeres mientan". La causa judicial fue radicada en Nicaragua y hasta ahora no hubo grandes avances.