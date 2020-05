"No es para cualquiera y menos en semejante programón", dijo Ángel de Brito sobre la conducción de Juana Viale Crédito: @angeldebritooki

19 de mayo de 2020 • 16:03

Ángel de Brito arremetió sin filtros contra la conducción de Juana Viale , la nieta de Mirtha Legrand, quien debido a la pandemia por coronavirus reemplaza a su abuela al frente de sus dos programas del fin de semana.

En su programa de CNN Radio, y ante una consulta de cómo ve a Juana Viale al frente del ciclo, De Brito no dudó y afirmó: "¿Es una proeza estar sentada? A mí como conductora no me gusta. Obvio que las horas de aire te dan más soltura frente a la cámara. Pero yo la veo sufriendo siempre en el programa. No porque le hagan nada, sino porque le cuesta el oficio, le cuesta conducir. No es para cualquiera y menos en semejante programón ", señaló

Debido a la pandemia que atraviesa el país y con el objetivo de cuidar la salud de su abuela, Juana se hizo cargo de la mesa de los programas de los sábados a la noche y los domingos al mediodía. En ese sentido, De Brito reconoció: "Hay que estar muy empapada con los temas y no sabes con qué te van a salir. Por ahí se produce un cruce y quedás pagando. Es raro verla ".

Juana Viale sigue al frente de los dos programas semanales de su abuela, Mirtha Legrand

Sobre los invitados que le llevan semana a semana, De Brito agregó que le "están tratando de llevar gente que no la meta en problemas, pero después ella es impredecible al aire". Y confesó que solo la noto suelta "la vez que estuvo Marcelo Polino porque la relajó bastante y ella pudo disfrutar".

" A los programas se lo arman como tiene que ser, a su medida . Pero no creo que sea algo duradero. Esto terminará cuando finalice la pandemia", agregó. Por último, recordó una anécdota de Juana cuando hacía un programa infantil en Canal 13. "Las grabaciones eran eternas, porque era muy difícil, ya los chicos son difíciles, imaginate con alguien sin oficio. Yo creo que no es para ella la conducción", cerró.