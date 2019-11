Crédito: Prensa Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de noviembre de 2019 • 01:36

Cada sábado por la noche, los invitados de PH: Podemos Hablar se enfrentan a una ronda de preguntas picantes hechas por Andy Kusnetzoff y suelen revelar allí secretos de sus vidas. En la última emisión del programa, los roles se invirtieron y Laurita Fernández puso a prueba al conductor, quien ocupó por un rato en el rol de entrevistado.

"Laurita, ¿vos querés preguntar? No hay problema...", le consultó el periodista a la actriz que lo miraba fijo. Sin dudarlo, ella dio un paso al frente y tomó la posta. "Pasen al punto de encuentro los que tuvieron problemas en la convivencia", expresó.

"Problemas tuvimos todos", dijo Andy mientras avanzaba. "Hay una convivencia que tuve, que no es con mi mujer de ahora, con la que creo que me separé por esto, aunque seguro también había otros temas", agregó como introducción a la historia.

Sin especificar de quien estaba hablando, se dispuso a contar lo que pasaba puertas adentro. "A ella le molestaba mucho que pusiera la toalla mojada en la cama, pero al extremo, y a mí me molestaba que le moleste tanto. Porque yo entiendo que esté mal, pero llega un momento en el que estás reaccionando por demás".

Cuando el resto de los invitados empezó a debatir sobre su historia, el conductor no pudo evitar bromear. "Ahora entiendo por qué la gente no quiere venir a este programa", disparó entre risas.

"Le molestaba que me sacara el saco y lo dejara tirado. Cuando me iba a bañar el pantalón quedaba ahí y molestaba. Para mí era un tema de cada uno. Como a ella le molestaba, lo terminé entendiendo y lo empecé a levantar. Pero me empezó a molestar que fuera tan obsesiva del orden, y a ella que yo fuera tan 'bueno, no pasa nada'. Ahí supongo que ya había problemas y nos separamos".

Al contrario de Andy, Laurita contó que tanto ella como Nicolás Cabré son obsesivos del orden. "Si alguien viene a casa y toca la pared lo sufrimos y nos mirando sabiendo que la estamos pasando mal", reveló antes de sacar a la luz otra rara costumbre: limpiar la mampara del baño con un limpiavidrios después de bañarse.

"Eso es más de Cabré pero yo lo adopté. Tuve que negociar en algunas cosas por la convivencia", explicó mientras Andy le decía que nunca había escuchado semejante obsesión. "También tiramos perfumes todo el tiempo y el pote de queso crema lo dejamos todo liso, para que no quede con el pozo de la cuchara".