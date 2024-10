De Natalia Oreiro a Julieta Díaz: los famosos que se pronunciaron a favor de la marcha por la educación pública

Escuchar

A horas de la segunda marcha universitaria a nivel nacional que se llevará a cabo este miércoles 2 de octubre a las 17 horas, desde las redes sociales diferentes personalidades de la Argentina se pronunciaron al respecto en favor de los estudiantes y docentes que se concentrarán por las inmediaciones del Congreso de la Nación.

La concentración tiene como objetivo reclamar por un aumento en el presupuesto universitario público, que comprenda el salario de los docentes y personal auxiliar, al igual que mejoras edilicias y planes de investigación. La primera de ellas se llevó a cabo el 23 de abril y se la consideró “multitudinaria”, en la que, por ese entonces, Nacha Guevara, Ricardo Darín y Lizy Tagliani, fueron algunos de los famosos que levantaron su voz en apoyo.

Qué famosos se mostraron a favor de la marcha universitaria

Natalia Oreiro, Julieta Díaz y Carolina Aguirre

Desde las historias de Instagram, la actriz uruguaya compartió una foto viral que se originó en el primer reclamo. Esta se trata de un diseño con el escudo que representa a la educación pública universitaria. Su lema dice: “Universidad argentina. Gratuita, pública y federal”.

Las historias de Natalia, Julieta y Carolina en apoyo a la marcha universitaria de este 2 de octubre (Fuente: Instagram/@pampitaoficial) @julietadiaz @aguirrecaro)

De igual modo, Julieta Díaz también replicó esa imagen del perfil del productor teatral Sebastián Blutrach, diseñado por Pilar dibujito. Incluso Carolina Aguirre, directora de la serie Envidiosa, también puso en su perfil esta foto.

Julieta Zylberberg

La actriz de series y teatro se manifestó de igual modo que Oreiro. En su posteo, no solo hizo un reclamo por la situación de la educación universitaria, sino que además agregó un pedido por el aumento salarial de los jubilados y pensionados nacionales. Como representante de la comunidad de cine argentino, replicó un posteo de la organización.

La actriz pidió asistir a la marcha en apoyo a la universidad pública (Fuente: Instagram/@Zylberberg)

“Por la universidad, por la cultura, por nuestros jubilados. Salgamos a la calle mañana”, escribió Julieta. En tanto, en la imagen se puede ver a diferentes actores que sostienen una bandera con el mensaje: “Sin educación no hay futuro. Sin cultura no hay identidad”. Ellos se concentrarán a las 17 horas en el Cine Gaumont.

Nacha Guevara

La emblemática actriz también dio su apoyo a la marcha. En su posteo invitó a participar de la concentración. “En defensa de la universidad pública”. Además, incluyó un video reflexivo sobre la cuestión.

“Cerrá los ojos e intentá imaginarte por unos segundos un mundo sin médicos o sin ingenieros. Sin físicos, sin biólogas. Sin astrónomos, sin bioquímicas. Químicos, psicólogas… Sin ellos, no me estarías escuchando. Tu vida hoy no sería lo que das por sentado. Todos ellos estudiaron en la universidad pública argentina. Todos ellos que provienen de distintos lugares. De alguna manera u otra, están brindando un servicio. Cerrá nuevamente los ojos y acordate cómo salimos a festejar a las calles la conquista de la tercera Copa del Mundo. ¿No te parece que sería maravilloso el 2 de octubre llenar las calles así para defender la universidad pública argentina?”, dice en voz en off el mensaje leído por Guevara.

Clemente Canela

El periodista de Urbana Play se sumó a la seguidilla de personalidades argentinas en aliento a la marcha universitaria y sobre la estampa viral en referencia a la misma, escribió: “No quiero un país embrutecido y funcional a los deseos de un gobierno totalitario #marchafederaluniversitaria #yomarcho”.

Clemente Canela y su apoyo a la universidad pública (Fuente: Instagram/@clementedeviaje)

Julio Lamas

El entrenador de básquet, uno de los mejores de la historia de ese deporte en la Argentina, que dejó su marca en el seleccionado nacional y en equipos de España, también hizo eco sobre este evento universitario.

Julio Lamas se pronunció a favor de los estudiantes y la marcha federal (Fuente: Instagram/@juliolamas)

Todo lo que hay que saber sobre la marcha universitaria

La concentración iniciará a las 14 horas en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Desde allí, marcharán a las 17 horas con dirección al norte, hacia la Plaza de Mayo, en donde se levantó un escenario de 13 metros a la altura de Paraná y Sáenz Peña y de espaldas a la Casa Rosada.

El conflicto detrás de la marcha se centra en la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario y de asignar al presupuesto del año próximo, la mitad de los recursos que solicitaron los rectores para funcionar. La diferencia se explica principalmente porque el cálculo del Ejecutivo no calcula un aumento de salarios al nivel de la inflación.

