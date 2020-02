De Pearl Jam a Fito Páez, los discos del primer semestre

En la era del streaming, los álbumes siguen resistiendo, y prueba de ello es la cosecha de lanzamientos de esta primera parte del año; The Strokes, The 1975 y Las Pelotas, listos para ver la luz

Martín Sanzano 24 de febrero de 2020

En sus primeros dos meses, 2020 nos sorprendió con los nuevos y esperados trabajos discográficos de Tame Impala ( The Slow Rush), Pet Shop Boys ( Hotspot), Green Day ( Father of all Motherfuckers), Ozzy Osbourne ( Ordinary Man), Grimes ( Miss Anthropocene), Justin Bieber ( Changes) y hasta un disco póstumo de Luis Alberto Spinetta, Ya no mires atrás. Sin embargo, a este primer semestre todavía le quedan varias promesas musicales que vale la pena apuntar.

Fito Páez: La conquista del espacio (13 de marzo)

Con su set en Lollapalooza Argentina 2019 y el cierre del Festival Buena Vibra 2020, Fito Páez demostró que es un artista transgeneracional. El 13 de marzo, para celebrar su cumpleaños número 57, el rosarino lanzará su nuevo álbum: La conquista del espacio, grabado en los míticos Capitol Studios de la ciudad de Los Ángeles. Ya se puede escuchar el primer single, "Resucitar", una canción que el propio Páez definió como de "sinceramiento, en la cual uno de los miembros de la pareja revela una verdad".

Pearl Jam: Gigaton (27 de marzo)

El undécimo disco de la banda oriunda de Seattle, sucesor de Lightning Bolt (2013), se convirtió en uno de los lanzamientos más esperados del año. Ya se pueden escuchar algunos singles, como "Dance of the Clairvoyants", que sorprendió a todos por su sonido casi electrónico. El bajista Jeff Ament explicó que en la grabación de Gigaton la banda abrió "algunas nuevas puertas a la creatividad y experimentación". Y por lo que se puede escuchar hasta ahora parece que el resultado es completamente novedoso.

Waxahatchee: Saint Cloud (27 de marzo)

Detrás de Waxahatchee está Katie Crutchfield, una joven cantautora estadounidense que se ganó un lugar en el podio del indie con sus últimos discos, Ivy Tripp (2015) y Out in the Storm (2017). Es por eso que Saint Cloud se metió rápidamente en las listas de las promesas 2020. Su más reciente single, "Lilacs", le hace justicia al hype con tres minutos de aire folk y esa voz tan particular de Crutchfield que parece venir de otra era.

The Strokes: The New Abnormal (10 de abril)

Después de algunas idas y venidas, los neoyorquinos por fin le pusieron fecha y nombre a su próximo disco: The New Abnormal, sucesor del flojo Comedown Machine (2013), llegará a las plataformas digitales el 10 de abril. Por lo que se puede escuchar en el corte de difusión, "Bad Decisions", la ecuación no cambió demasiado. Armonizaciones de guitarra, riffs pegadizos y un estribillo de esos a los que nos tienen acostumbrados. ¿Efectivos o repetitivos? Habrá que esperar algunos meses para descubrirlo.

EOB: Earth (17 de abril)

Si un miembro de Radiohead está metido en algún proyecto paralelo hay que prestarle atención. El guitarrista Ed O'Brien -bajo el acrónimo EOB- anunció el lanzamiento de su primer disco solista, Earth. La producción está a cargo del propio O'Brien junto a Flood (Mark Ellis), una verdadera eminencia que trabajó con New Order, Nick Cave, Depeche Mode y PJ Harvey, entre otros. El disco incluye colaboraciones con su compañero de banda Colin Greenwood y con otros artistas como Adrian Utley (Portishead) y Glenn Kotch (Wilco). Un verdadero combinado de estrellas. ¿Cómo suena? No muy lejos de sus orígenes, por lo que se puede escuchar en los primeros singles.

The 1975: Notes On A Conditional Form (24 de abril)

Todo indicaba que Notes On a Conditional Form, el esperado cuarto disco de los ingleses The 1975, iba a salir en febrero. Pero a último momento reprogramaron el lanzamiento para el 24 de abril, algo que sin dudas agranda la expectativa. Fueron uno de los grandes números de Lollapalooza Argentina 2019 y poco a poco se están erigiendo como una de las bandas más importantes del momento. Para calmar la ansiedad de sus fans lanzaron varios singles. El más reciente es "The Birthday Party", una balada con un videoclip bizarro que hace un culto de la era de los memes.

Bestia Bebé: Gracias por nada (1º de mayo)

Fieles a su estilo, la banda indie del ya mítico sello Laptra anunció el lanzamiento de su próximo álbum con un escueto mensaje en las redes sociales: "Nuestro nuevo disco se llama Gracias por nada y esta es la tapa. Sale el 1º de Mayo". En la portada aparece una foto de Ezequiel Goenaga en la que un chico y una chica se miran con ojos enamorados en lo que parece ser el muelle de un puerto. El último trabajo discográfico de Bestia Bebé salió en noviembre de 2017, Las pruebas destructivas, otra dosis de su indie rock nacido y criado en el barrio de Boedo. ¿Darán un volantazo en su nuevo disco?

Jehnny Beth: To Love is to Live (8 de mayo)

Jehnny Beth, la cantante del grupo inglés Savages, hará su debut como solista en To Love is to Live, un disco que promete por la particular propuesta de Beth, siempre oscura y poderosa, como así también por los nombres que figuran en la lista de colaboradores: el actor Cillian Murphy ( Peaky Blinders), el cantante de IDLES, Joe Talbot, y Romy Madley Croft, de The xx. Por ahora se puede escuchar "Flower", una canción inquietante que escapa del postpunk furioso de Savages pero que conserva esa suerte de ira contenida en la voz de la cantante.

Weezer: Van Weezer (15 de mayo)

Hay quienes dicen que el último disco bueno de Weezer data del siglo pasado, pero lo cierto es que los californianos siguen en carrera y este año lanzarán su 14º álbum, Van Weezer, que como su nombre y portada lo indican viene en plan hard rock. El primer single, "The End Of The Game", cargado de machaques y riffs, es una buena prueba del sonido que incubaron en el estudio. Una "vuelta a las grandes guitarras", definió el propio Rivers Cuomo en una entrevista reciente. ¿Lograrán conformar a sus fans esta vez?

Bonus track

Hay varios artistas que, sin dar demasiadas precisiones, prometieron lanzamientos para este 2020 cargado de música. Y hay para todos los gustos.

Robert Smith reveló que se vienen muy pronto no uno sino dos discos nuevos de The Cure. La cantante Adele, por su parte, deslizó en su fiesta de cumpleaños que 30, su esperado nuevo álbum, finalmente verá la luz en septiembre.

La banda de metal alternativo Deftones también hará un lanzamiento este año, mientras que el veterano Neil Young presentará el disco inédito Homegrown, que grabó allá por 1975. Se espera además que Foo Fighters, Nine Inch Nails, The Killers, Lana del Rey y The Weeknd hagan sus respectivos aportes a los lanzamientos de este año. En la Argentina habrá que estar atentos a Las Pelotas (su nuevo disco sale en marzo), a los próximos movimientos de La Renga -que ya compartió algunos adelantos-, además de normA, los inoxidables Massacre y el nuevo proyecto de Ariel Minimal y Antonio Birabent, Las Lenguas Muertas, cuyos singles ya se pueden escuchar en YouTube.