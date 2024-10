De qué murió David Harris, actor de The Warriors, a los 75 años

David Harris murió el 25 de octubre a los 75 años en su casa de Nueva York. La noticia sobre el fallecimiento del actor, que se hizo famoso por su papel de Cochise en The Warriors (1979), impactó al mundo del espectáculo. Qué se sabe hasta el momento.

El actor de cine y televisión nacido en Nueva York murió en su residencia a causa de un cáncer, según explicó su hija, Divina Harris, al medio The New York Times. La mujer contó que hace un tiempo lo habían diagnosticado. Pese a esta declaración, se le realizará una autopsia para determinar qué causó su deceso.

El trabajo de David Harris en The Warriors

El actor interpretó a Cochise, integrante de una banda de los suburbios de Nueva York que luchaba contra otras “pandillas” para mantener su posición y respeto en la zona.

Este thriller se basó en la novela de Sol Yurick de 1965 y durante el año de estreno, 1979, causó furor en las salas de cine y se convirtió en un clásico. Incluso, algunas escenas se volvieron parodia en otras películas y series televisivas. Además, el look de The Warriors, se caracterizaba por ser un chaleco rojo con una vincha con colgantes de estilo hippie .

“Pensamos que era una pequeña película que seguiría su curso y se iría y nadie volvería a hablar de ella”, dijo Harris en una entrevista para el canal de televisión, películas y cómics online ADAMICradio en 2019.

David Harris en The Warriors (Fuente: Alamy)

A pesar del éxito de taquilla, la crítica destrozó el largometraje. Sin embargo, la identidad y el mensaje que transmitió se reprodujo en escenas de Los Simpson, Bob’s Burgers, Community. De hecho, Chad Stahelski, director de John Wick: Capítulo 4, dijo en declaraciones al sitio CBR que se inspiró en la película para crear al personaje de acción que interpretó Keanu Reeves.

La trayectoria de David Harris luego de The Warriors

Tras el film que lo catapultó a la fama, David integró otros elencos aunque con menor importancia. En televisión fue parte de In the Heat of the Night, Hill Street Blues, The White Shadow’s, Attica, Badge of the Assassin y Crime Story, entre otras series.

David Harris en su papel en The Warriors (Fuente: Europa Press)

En cine interpretó a Duane Spivey en el film Brubaker de 1980. En 1984 encarnó al soldado Smalls en A Soldier’s Story, y en 1987 se puso en la piel de Raphael en Fatal Beauty. También apareció como el oficial Donny Simmons en la serie NYBD Blue entre 1993 y 2002.

Los inicios de David Harris en el mundo de la actuación

Nacido el 18 de junio de 1949, Harris estudió en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas en Nueva York y su primer papel televisivo fue en la serie Judge Horton and the Scottsboro Boys de 1976. Un año más tarde integró el elenco de la obra teatral Servicio Secreto junto a Meryl Streep y John Lithgow. Desde ese entonces, tuvo una extensa trayectoria.

LA NACION