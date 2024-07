De qué murió Shannen Doherty, la actriz de Beverly Hills 90210

Escuchar

Shannen Doherty murió este sábado 13 de julio a los 53 años de edad. A la actriz, productora y directora estadounidense se la conoce principalmente por su participación en series de la década de 1990 y de los 2000, como Beverly Hills, 90210 y Charmed.

De qué murió Shannen Doherty

Según confirmó la representante de la actriz a la revista People, Shannen Doherty murió de una larga pelea contra el cáncer. “Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio, perdió su batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad”, indicó Leslie Sloane a dicho medio.

“La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide su privacidad en este momento para que puedan llorar en paz”, continuó Sloane.

La actriz habló abiertamente sobre su enfermedad desde su diagnosis en 2015 Instagram

La artista fue diagnosticada por primera vez con esta enfermedad en 2015. Cuando parecía que había logrado superarla, Doherty contó en 2017 que su cáncer de mama había regresado después de entrar en remisión, y en 2023 informó que el cáncer de mama con el que estaba batallando se había extendido al cerebro.

“El 5 de enero, mi tomografía computarizada mostró metástasis en mi cerebro. El video de ayer mostraba el proceso de ajuste de la máscara que uso durante la radiación”, indicó junto a unas imágenes que compartió en sus redes sociales. También contó que meses antes se había sometido en secreto a una operación para extirpar el tumor y comenzar el tratamiento de radiación. “Hay una lucha por mi vida, con la que lidio cada día”, dijo en ese momento Doherty.

Días antes de su muerte, Doherty contó sus problemas para encontrar pareja y de su lucha contra el cáncer en el podcast Let’s Talk Off Camera: “Sé que tengo fecha de caducidad”. Cabe recordar que la artista se divorció del fotógrafo Kurt Iswarienko en 2023, tras 12 años de matrimonio.

Quién era Shannen Doherty

Shannen Maria Doherty nació el 12 de abril de 1971 en Memphis, Tennesse. A una corta edad empezó a demostrar interés en la actuación y desde joven tuvo pequeñas participaciones en diferentes programas de televisión estadounidenses, como La familia Ingalls. En tanto, en 1988 también estuvo en el elenco de Heathers, una película que hoy muchos consideran un clásico.

El elenco inicial de Beverly Hills 90210, la serie que lanzó a la fama a Shannen Doherty

Eventualmente, consiguió el papel de Brenda Walsh en Bervely Hills, 90210, el programa que la lanzó a la fama en 1990. Se trató de un programa de adolescentes que tuvo mucho éxito y contaba con la participación de Jason Priestley, Jennie Garth, Luke Perry, Tori Spelling, Ian Ziering, Gabrielle Carteris y Brian Austin Green. Doherty formó parte del fenómeno en las primeras cuatro temporadas de las 10 que tuvo. Años después, retomó su rol en la nueva versión de la serie que se emitió en septiembre de 2008, pero ya como adulta.

Por otro lado, se destacó por su interpretación de Prue Halliwell en la serie Charmed, la cual empezó en 1998. Se trataba de tres hermanas adolescentes que eran brujas y debían luchar constantemente contra las fuerzas del mal. En 2001, la actriz dejó la serie por problemas con Alyssa Milano ―una de las protagonistas― y la producción de la serie.

A lo largo de su carrera trabajó en distintas producciones, e incluso en 2006 llevó adelante el reality Breaking Up with Shannen Doherty y luego participó de Dancing with the Stars. En 2019 volvió al reboot de Beverly Hills, 90210, en el que interpretó una versión adulta del personaje que la hizo famosa.

