Débora Plager cruzó a Diego Brancatelli: "Este debate es para mononeuronales"

El periodista oficialista alteró la paciencia de sus compañeros, Fuente: América

3 de junio de 2020

Por motivo de la posible nueva extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se generó un debate en el programa Intratables sobre las nuevas actividades que se podrían flexibilizar en esta etapa. Esto revivió la grieta dentro del panel de columnistas, en donde Diego Brancatelli terminó cruzándose con gran parte de sus compañeros, especialmente, Débora Plager .

"El que está a favor de la apertura, tiene que estar a favor de todo", comenzó diciendo Brancatelli quien rápidamente fue cortado por el conductor Fabián Doman : "¿Vos calificás a cómo el otro tiene que pensar?". Plager, a quien ya se la notaba cansada de las palabras de su compañero, finalmente afirmó: "Ofende la inteligencia humana este debate; es para mononeuronales. ¿No escuchan?".

"Pero no podés decirle a Débora lo que tiene que pensar", agregó Doman. "Pero yo no pienso lo que él dice que pienso. Él califica y es mentira ", continuó Plager contra su compañero oficialista. "¿Por qué habilitás unas cosas y otras no? Si habilitás, tenés que habilitar todo", continuó Brancatelli.

"Diego, ¿sabés porque están pensando en abrir unas cosas? Porque del absurdo no se vuelve", declaró Doman. "A mí lo que me gustaría, si pudiéramos todos escucharnos y lograr un consenso en el debate, es afirmar que todos los que estamos acá estamos de acuerdo con la cuarentena y con la manera en la que el Gobierno la impuso de manera anticipatoria. Me descalifica que diga que si yo pienso que la salida con los chicos está muy bien, quiero levantar la cuarentena", declaró Plager y agregó: "No descalifiquen al que está tratando de pensar en un debate. El debate enriquece".