Debutó en tele con Cris Morena, atendió una fotocopiadora y ahora de la mano de la música agotó dos Movistar Arena

Escuchar

Hay personajes que son imposibles de olvidar, sobre todo si estos formaron parte de éxitos que marcaron nuestra infancia; y el Duende Tok de Chiquititas fue uno de ellos. Brian Vainberg fue quien se puso en la piel del recordado personaje que generaba ternura por su amistad con María y su “Tulin Tulin”, el mismo que le abrió las puertas para participar de distintas producciones; sin embargo, se ausentó un tiempo de la televisión, viajó por el mundo, trabajó en otros rubros e hizo su reinvención de la mano de la música.

Brian Vainberg comenzó en televisión protagonizando al Duende Tok (Foto: captura TV)

Desde que tenía uso de razón, Brian quería ser actor. Su mejor amigo del jardín era Tomás Flores, cuyas hermanas, Milagros y Bernardita, formaban parte de Chiquititas, por lo que aquella amistad fue el puntapié de su carrera profesional. “La madre de ellos, que fue un poco como mi madrina artística, le dijo a mi vieja ‘che, están buscando un niño de las características de Brian, están haciendo un casting. Él siempre dijo que quería ser actor, ¿por qué no lo llevas?”, comenzó diciendo el actor de 34 años, en diálogo con LA NACION.

Brian Vainberg comenzó en la televisión de la mano de Cris Morena y con Chiquititas (Foto: captura TV)

Y siguió: “Yo estaba en el club, me fueron a buscar y, medio de sorpresa, me llevaron. Cuando llegamos, recién ahí me dijeron ‘Esto es un casting’”. Después de mucho tiempo de desearlo, su sueño estaba a punto de cumplirse, pero mientras estaba a la espera para ingresar, uno de los organizadores salió para anunciarles que el casting había terminado. Sin embargo, la mirada del hombre se detuvo en el rostro de Brian, quien tenía una apariencia similar al personaje que había imaginado Cris Morena. “‘Vos pasás’, me dijo. Fui el último de los 2.000 chicos”, agregó.

Podría ser considerada una obra del destino o una cuestión de suerte, pero el actor relaciona el hecho con el dibujo que la actriz y productora había creado. “Cuando mis padres tienen la reunión con Cris Morena, ella les mostró un dibujito que había hecho de lo que ella imaginaba, y el duende, era una caricatura parecida a mí. Eso fue lo que me hizo entrar, que justamente era parecido a lo que estaban esperando encontrar”, recordó.

Brian también se puso en la piel de Facundo, el hermano de Antonella (Brenda Asnicar) (Foto: captura TV)

Tras ponerse en la piel del Duende Tok, hizo varias apariciones en ficciones, como Sos mi vida (2006) y Amo de casa (2006), y participó de obras de teatro y comedias musicales. “Hice la suplencia de Seba Francini en El principito en el 2003 y en 2004 protagonicé Pinocho, después estuve en revista nacional, en una comedia musical basada en la historia del teatro de revista en la Argentina, donde estaba Miguel Ángel Rodríguez, Florencia Peña, Romina Gaetani, Víctor Laplace, entre otros. Y luego, volví a las ficciones diarias e infantiles”, mencionó.

En sus 34 años, Brian incursionó otros rubros, además de la música y la actuación (Foto: Instagram/@brian.vainberg)

Aquella vuelta fue de la mano de Patito Feo, la novela juvenil que estuvo al aire durante dos temporadas y en la que interpretó a Facundo Lamas Bernardi, hermano de Antonella (Brenda Asnicar), la líder de ‘Las divinas’. La ficción de Ideas del Sur fue un éxito global, ya que a través de Disney se emitió tanto en países de habla hispana, como en otros países Europa. “Me llamaban chicas de Israel al teléfono de línea de casa. Me ha pasado de estar viajando de mochilero por Italia y estar en una estación de tren tomando un cafecito, como casi diez años después de Patito Feo, y que de repente la mesera que me estaba atendiendo, me preguntaba en italiano si era el de Patito Feo”, manifestó, entre risas.

Además de la televisión, las obras teatrales y musicales, Brian incursionó en otros rubros. “Atendí kioscos, fui ayudante de cocina, laburé en una fotocopiadora, fui técnico en escenarios durante casi diez años. Mi viejo tuvo un locutorio, en el cual lo ayudé durante mucho tiempo, y el último trabajo así fue cuando me accidenté en 2013, tuve una rotura de una pierna expuesta, tibia y peroné, y estuve unos meses recuperándome; cuando pude volver a caminar, mi primer trabajo fue en un kiosco y fotocopiadora, acá cerca de mi casa”, indicó.

Su espíritu aventurero lo llevó a querer conocer rincones de Argentina, otros países y culturas. Es por ello, que emprendió un viaje de seis meses, en el que “haciendo dedo” recorrió distintas provincias y llegó a Perú, Bolivia y Ecuador, lugar en el que se accidentó. La recuperación le demandó tiempo, por lo que se ausentó del medio.

Tiempos en los que Brian viajaba como mochilero (Foto: Instagram/@brian.vainberg)

En 2022, fue convocado para participar de la serie de Fito Páez, El amor después del amor, y el año pasado filmó 29 horas y media, una semi-biopic sobre el inicio de Los Twist, que aún no se estrenó y en la que compartió elenco con Sofi Morandi, Julián Cerati, Guido Penelli, entre otros.

Sus últimos dos trabajos estuvieron relacionados con su otra afición: la música. Es que Brian triunfa como bajista de NAFTA, una banda que nació en el 2016 y hoy conquista los oídos de cientos y miles de fanáticos, no solo de Argentina, sino de otros países de habla hispana. Con un sonido muy cuidado y poco convencional, el grupo se caracteriza por mezclar distintos estilos, entre los que se destaca el soul, R&B y hip hop. Mientras se prepara para presentarse por primera vez en el Movistar Arena, el recinto en el que agotaron las entradas de sus dos shows, iniciarán su gira hacia Santiago de Chile y después España.

Brian es bajista de NAFTA (Foto: Instagram/@brian.vainberg)

“Estos shows van a ser importantísimos para nosotros porque somos una banda joven, que apenas tenemos dos discos y que hacemos todo desde el corazón. Somos una gran familia laburando porque es así como nos tratamos, y somos 100% independientes, lo cual es importante porque un poco da la pauta de que se puede, que no es necesario tener un sello o una productora atrás. También creo que es un mérito a las canciones y a la música que hacemos, porque eso quiere decir que a la gente le gusta”, aseveró.

Y agregó: “Estoy agradecido y enfocado en hacer las cosas bien, en cuidar también a NAFTA, como proyecto y cuidarnos a nosotros también, para hacer las cosas de la mejor manera posible”.

Para Brian, “la música está por encima de todo”; sin embargo, la actuación ocupa un lugar especial en su corazón. “Si me darías a elegir entre actuar o tocar, la verdad que no sé porque las dos me apasionan mucho. Trataré de hacer ambas siempre que pueda”, cerró.