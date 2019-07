El encuentro entre la duquesa de Sussex y Beyoncé fue lo más comentado de la alfombra roja Fuente: AFP - Crédito: dpa; AP

Beyoncé y Meghan Markle por fin se encontraron. Luego de que la reina del R&B le rindiera un curioso tributo en los últimos premios BRIT - agradeció su galardón a través de un video con un cuadro de la duquesa de Sussex detrás-, llegó la hora de la reunión pública. El lugar fue la alfombra roja del estreno londinense de El Rey León, que se realizó ayer en Londres en el cine Odeon Leicester Square.

Tal como pudimos enterarnos a través de las imágenes, los duques de Sussex fueron juntos a la avant premier, y saludaron afectuosamente a Beyoncé, quien pone la voz a Nala, la protagonista femenina del film, y a su marido, Jay Z.

Aunque sin dudas Meghan Markle, que fue madre hace casi tres meses, concentró la mayoría de los flashes, también hubo otras grandes celebridades en el evento. La cantante española Rosalía impactó con un vestido transparente y además fogoneó la polémica de la que fue eje hace unos días por usar cuero animal, al ponerse otra vez un traje de piel. ¿Será sintética esta vez?

Elton John , autor de la música de algunas de las canciones de El Rey León, también fue de la partida. Recordemos que el músico fue muy amigo de Lady Diana Spencer , por lo que no sorprendió ver el cariño con el que saludó al príncipe Harry y a su mujer.

Pharrell Williams, quien produjo gran parte de la banda sonora de esta nueva versión, se animó a los shorts para llamar la atención sobre la alfombra roja.

Jon Favreau, el director de El Rey León Fuente: AFP - Crédito: dpa; AP

Beyoncé lució radiante con un vestido dorado y un pronunciado tajo. Además de poner voz al personaje de Nala y de participar en la banda sonora con la canción "Can you feel the love tonight" a dúo con Donald Glover, Queen Bey es la compositora, produce y forma parte de una segunda banda sonora inspirada en el film que llevará por título The lion king: The gift y que saldrá el 18 de Julio junto con el estreno mundial del film. Su primer single, "Spirit", es una canción completamente inédita que se suma a la película. Por su parte, Pharrell Williams ha producido cinco canciones en la banda sonora. También incluye el nuevo tema "Never Too Late" compuesta por Elton John y Tim Rice e interpretado por Elton John, que cuenta con un coro africano y aparece en los créditos finales de la película.

Keegan-Michael Key, Florence Kasumba, voces de dos de las hienas, Seth Rogen, la voz de Pumba, Beyoncé, quien interpreta a Nala, Billy Eichner, la voz de Timón y el director, Jon Favreau Fuente: AFP - Crédito: dpa; AP

El cineasta Guy Ritchie -director de la versión live action de Aladdin, otra de las apuestas fuertes de Disney de este año- y su mujer Fuente: AFP - Crédito: dpa; AP

