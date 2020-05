En una entrevista en Últimos Cartuchos, se refirió a su vida en cuarentena y reflexionó sobre los estándares de belleza Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de mayo de 2020 • 13:11

Delfina Chaves se convirtió en trending topic en las últimas horas a raíz de una serie de declaraciones que hizo en Últimos cartuchos , por Vorterix . En una extensa entrevista con Martin Garabal y Migue Granados , la actriz habló de todo: su trabajo, su relación con su hermana, Paula Chaves , el vínculo entre las famosas y las marcas, e incluso, su sexualidad.

Al comienzo de la nota, Garabal y Granados le preguntaron a la ex protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza , por la relación que entabla con la marcas, y por los "canjes" que se le ofrecen a figuras que, como ella, tienen muchos seguidores en redes sociales. La actriz se mostró algo conflictuada en relación a ese punto: "Hay algo con lo que estoy un poco peleada, y estoy tratando de amigarme", comenzó. Así, Chaves se refirió a cierta regla que maneja en su carrera de buscar no "engañar" a su público sobre los productos que promociona.

"Voy a tratar de ser clara, porque en este de desaprender ya ni se cómo hablar", apuntó. "A mi no me gusta que se viene una marca que vende productos para la piel, tener que decirle a mis seguidoras que lo usen porque van a tener la misma piel que yo", sostuvo. "A mi no me cierra, no sé, yo tengo buena piel por genética, por mi mamá, por mi abuela, qué se yo".

En un sentido más amplio, habló de cómo se lleva con "representar estándares de belleza" y dijo: "Yo sé que entro en determinado estereotipo y que las marcas me buscan por mi nombre, por mi visibilidad, y porque también vendo eso", explicó. "Pero es muy difícil, yo trato de romper con eso y a la vez es lo que vendo".

"De repente entrás a redes sociales y ves cosas que no están bien, chicas que muestran las costillas y que se mueren de hambre, que venden que hay que amarse a uno mismo", agregó. " Es muy fácil amarse a uno mismo cuando entrás en los estándares de belleza ".

Además, la actriz habló de su relación con Paula, su hermana mayor. "Nunca sentí que tuviéramos algo que ver con lo que hacemos porque son dos cosas distintas", sostuvo. A la par, Delfina admitió que a pesar de la diferencia en sus carreras, Paula fue una buena consejera durante sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. "Ella para mi tiene una forma de manejarse muy sabia, nunca se metió en quilombos, siempre cuidó su salud, y con su éxito siempre ayudó a nuestra familia", dijo la actriz, que explicó que la modelo, luego de la crisis de 2001 "aportó mucho en su casa", donde la situación económica era muy delicada por ese entonces. También, Delfina admitió: "Al principio yo no entendía nada de todo esto. Ella era la que me decía, 'no hagas esto, no hables con esta revista, no respondes aquello'".

La actriz también habló de la cuarentena y de la situación que atraviesa el país a raíz de la crisis por el coronavirus , y dijo: "Yo tuve la suerte de haber trabajado hasta hace poco y haber podido ahorrar, pero hay gente que la está pasando muy mal . Entiendo que es es una situación insólita, pero para los que viven al día es realmente muy difícil".

En dos de los momentos más divertidos y espontáneos de la artista, Chaves le dijo a los conductores: "¿Qué pasa si me estoy haciendo mucho pis?". Luego, se retiró al baño y continuó la entrevista. Además, Delfina fue preguntada por su sexualidad y contó que nunca hizo un trío pero que estaría dispuesta a hacerlo . "Si me gustan las dos personas, si, no tendría problema en hacerlo".