Denisse de Gran Hermano aclaró cómo quedó su relación con Bautista tras el revuelo que se armó por su polémica frase

Este jueves por la noche, en Gran Hermano (Telefe) se celebraron tres bodas ficticias entre Nicolás y Florencia, Emmanuel y Darío, y Bautista y Denisse, con una divertida ceremonia que fue dirigida por Ariel, el participante de la edición anterior. Además, estuvieron presentes otros exjugadores como “La Tora”, Nacho y Juli Poggio, que oficiaron de testigos.

Si bien era todo en broma, la pareja más creíble fue la de Bautista y Denisse, a quienes se los veía muy acaramelados con miradas, besos y abrazos. Sin embargo, una vez que se apagaron las cámaras del programa, ella le hizo un fuerte planteo a su amado antes de irse por la puerta, lo que despertó la polémica entre los seguidores del programa. A raíz de eso, tuvo que salir a aclarar la situación en su cuenta personal de X.

Bautista y Denisse se convirtieron en la pareja más consolidada de esta edición del reality más famoso de la televisión argentina. Tanto es así, que ambos hablaron de la posibilidad de continuar con este vínculo amoroso una vez que finalice el ciclo. Pero todo tuvo un inesperado revés este jueves, cuando ella le hizo un planteo. “Hay que trabajar eso de la comunicación, yo espero un te amo en algún momento”, señaló seria, antes de irse por la puerta principal de la casa.

La aclaración de Denisse en X. Captura: @denuugonzalez

Este fragmento rápidamente se viralizó en las redes sociales y generó polémica entre los seguidores del programa, quienes temieron que sea el indicio de una posible ruptura. No obstante, ante el revuelo que se armó, Denisse publicó un mensaje a través de la cuenta de X. “Es un chiste entre nosotros”, indicó junto a un emoji de enamorada, y luego señaló: “Tremendo revuelo por un chiste”.

“Para la gente que no sabe, les cuento, con Bauti siempre nos reímos porque él me decía que yo era fría; nosotros no nos decimos te amo jajaja. Entonces, cuando me voy, le dije eso y entre nosotros significa que está todo bien, es nuestro humor, es una palabra que nunca se dijo”, indicó.

Finalmente, el malentendido quedó en segundo plano. Cabe señalar que Bautista se encuentra en placa junto a Darío y Emmanuel de cara a la gala de eliminación del próximo domingo. Si se salva de la eliminación, accederá a la gran final junto a Nicolás, el único finalista hasta el momento, y otro de sus compañeros.

