Desde Canadá, Luisana Lopilato compartió su intensa rutina de ejercicios

Con los primeros días de sol en el hemisferio norte, Luisana Lopilato comenzó a dedicarse con mayor esmero a su entrenamiento físico. En las últimas horas, la actriz compartió una serie de stories de Instagram en las que mostró una intensa rutina de ejercicios, por la que llegó a compararse con Rocky Balboa, el personaje de la popular película de fines de los 70 que interpretó Sylvester Stallone.

Desde Vancouver, Canadá, donde Lopilato comparte su vida con la familia que formó con el cantante Michael Bublé, la argentina mostró su faceta más deportiva. En el video lanza un grito para anunciar el final del intenso entrenamiento y, luego, con los puños cerrados, se tira al piso. En ese momento, comienza a sonar la popular canción de la película, cuya primera entrega fue estrenada en 1976. Con un video de pantalla partida, Lopilato se comparó con el épico personaje del film y, sobre las imágenes, escribió: “Rocky Balboa un poroto”.

Días atrás, Lopilato y Bublé mostraron un divertido momento en pareja. Es que la actriz y el cantante se midieron para ver quién lograba hacer una mejor fogata. “El de hoy es un desafío diferente”, anunció ella, mientras él le advertía a sus seguidores menores de edad que lo que iban a realizar era peligroso y no debían hacerlo en sus casas sin la supervisión de un adulto. La consigna era simple: debían prender un fuego y con la llama lograr cortar una tanza que se balanceaba a unos centímetros del piso. “El primero que corta la tanza es el ganador ¿Están listos?”, preguntó ella al mismo tiempo que intentaba poner nervioso a su marido. “Creo que voy a ganar porque soy de la Argentina e hice muchos asados”, le contaba Lopilato a la cámara. “Mi mujer no se puede ir de vacaciones si no tiene dos baños”, agregaba él destacando que la actriz no era fanática de la vida de camping. Con un cartón, un par de maderas, fósforos y papel, las estrellas comenzaron a prender las fogatas. “Mike, creo que no vas a ganar y vas a quedar muy decepcionado”, repetía Lopilato entre risas mientras su fuego comenzaba a ganar altura.

“Está pasando, perdón”, anunciaba la actriz haciéndose un malvavisco y viendo como su llama finalmente cortaba la tanza proclamándola ganadora. “Ok, dame algo de agua para apagar esto”, pidió Bublé un poco frustrado por haber perdido. Según Lopilato, su triunfo se debía a un particular detalle: “Soy argentina. Muchos campamentos, mucho carbón, mucho asado”, enumeraba. “Ser bueno haciendo un asado es otra cosa”, le remarcaba el canadiense. “¿Sabés cuántos asados te faltan para ganarme a mí?”, respondía ella riéndose.

