Desesperada búsqueda en California de Chanel Banks, la actriz de Gossip Girl: “No sabemos qué le pasó”

La actriz Chanel Banks, conocida por su papel como Sawyer Bennett en la serie Gossip Girl, lleva más de dos semanas desaparecida en Los Ángeles. La última vez que se tuvo contacto con ella fue el pasado 30 de octubre, y desde entonces, su familia ha intensificado la búsqueda. Su prima, Danielle-Tori Singh, que voló desde Toronto, Canadá, hasta California, inició una campaña para recaudar fondos con el objetivo de contratar un investigador privado.

“Chanel está oficialmente registrada como persona desaparecida en California, con el caso de persona desaparecida #241414853. Lleva casada poco más de un año, y su esposo no está cooperando con la policía”, explicó Singh en la página de GoFundMe creada para recaudar fondos.

Banks tiene 36 años y vive en Playa Vista, Los Angeles, California. Según su prima, el Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD, por sus siglas en inglés) realizó cuatro chequeos de bienestar en su apartamento los días 7 y 8 de noviembre, pero no la encontraron en ninguna de las visitas.

El 10 de noviembre, Singh y su tía lograron entrar al departamento de Banks y notaron que lo único que faltaba era su celular y su computadora portátil. Sin embargo, les llamó la atención que tanto su perro como su auto siguieran en la residencia. “Ella tampoco va a ningún lugar sin su perrito, que también quedó atrás. No tiene su vehículo porque está estacionado en su garaje. Ella nunca iría a ningún lugar sin avisarle a su mamá o a mí”, explicó la prima de Banks.

La familia de Banks sospecha del esposo

Banks lleva casada un poco más de un año. El 10 de noviembre, cuando la prima y la madre de Banks entraron al departamento, notaron que el esposo de la reconocida actriz tenía “un labio roto y marcas y rasguños en el cuello y los brazos”. Si bien las autoridades tomaron fotografías de esas heridas, Singh argumentó que la pareja de la actiz de Gossip Girl no tenía esas lesiones dos días antes, cuando la policía había realizado el último chequeo de bienestar.

En su publicación de GoFundMe, Singh contó que le habían preguntado al esposo en dónde estaba Banks, pero este alegó no saber nada desde el 7 de noviembre, la última vez que la vio, pero que tampoco llamó a LAPD para informar que estaba desaparecida. Según la prima de la actriz, el esposo solamente se limitó a repetir lo siguiente: “Ella no quiere ser encontrada, se comunicará cuando esté lista”.

“Estoy creando este GoFundMe porque necesitamos contratar un investigador privado. El Departamento de Policía de Los Ángeles nos dijo que, debido a que no hay señales de juego sucio y su esposo no ha cometido ningún crimen al retener información, no pueden hacer nada hasta que tengan evidencia o causa probable para arrestarlo”, relató Singh.

La campaña de recaudación de fondos para encontrar a Chanel Banks

“Ella no pasa más de 48 horas sin hablar conmigo o con su mamá. Esa chica es como una hermana mayor para mí. Puedo decirte en mi alma, en mi intuición, que algo no está bien. Ya estamos cruzando las dos semanas sin una palabra, sin un sonido. Nada”, comentó angustiada Singh en KABC.

Por el momento, la campaña recaudó US$3345, pero el objetivo es llegar a US$20.000 para contratar un investigador privado y también cubrir los gastos de hoteles, comida y transporte de Singh y la madre de Banks, que voló a Los Ángeles desde Nueva York. “No somos de Los Ángeles. Chanel no tiene familia ni amigos aquí y nunca iría a algún lugar sin avisarle a su mamá. Por favor, ayúdennos a encontrar a mi prima”, escribió la prima de Banks al cierre del comunicado publicado en GoFundMe.