Después del mal trago, Pampita contrató a un niñero para que cuide a sus hijos

Luego del abrupto final de la relación laboral entre Viviana Benítez y Carolina "Pampita" Ardohain , la modelo decidió tomar cautela a la hora de elegir a la próxima persona que trabaje en su casa y cuide a sus hijos Bautista , Beltrán y Benicio .

En una entrevista para el programa Hay que ver (Canal9) , la conductora habló de la decisión que tomó luego de aquella mala experiencia. " Contraté a un niñero . Tenía cinco varones en casa: mis tres hijos, mi sobrino y uno de los hijos de Roberto [García Moritán, su marido] también es varón así que era mucho mejor alguien que juegue al fútbol, se meta a la pileta y juegue a la play, era perfecto", sostuvo.

Dichas declaraciones hicieron eco en las redes sociales y varias personas repudiaron sus dichos ya que las mujeres, indicaban, también saben y pueden jugar al fútbol y a la play. Ante las críticas, el conductor del programa José María Listorti , aclaró: "Yo sé que las mujeres también juegan a la play pero en líneas generales somos los varones los que rompemos con eso".

Respecto a la denuncia que le había hecho su exniñera y que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 17 desestimó, Pampita sostuvo: "De ese tema sabe todo mi abogado, [Fernando] Burlando, porque yo traté de no involucrarme mucho porque me dolía, me hacía daño, así que deberían preguntarle a él".

" Fue un momento doloroso para mí, siempre que te traicionan duele mucho y por eso quise que se ocupen los abogados y no involucrarme. Yo tenía la consciencia muy tranquila pero bueno, no siempre la Justicia es acorde a la verdadera justicia así que medio que no sabía qué iba a pasar pero por suerte esa fue la resolución", agregó en el móvil.