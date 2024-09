Día del Hermano: los famosos que son parientes y no lo sabías

Escuchar

Aunque cualquier día es ideal para demostrarle amor a la familia, este jueves 5 de septiembre se celebra el Día Mundial del hermano, una fecha para reconocer a quienes comparten los momentos cruciales de la infancia y brindan ese apoyo incondicional tan valioso. En el mundo del espectáculo, no es raro descubrir vínculos fraternales entre actores, pero a veces resulta sorprendente conocer a intérpretes que son hermanos. Más allá de los casos más conocidos, como las hermanas Olsen o Liam y Chris Hemsworth, hay muchos otros que dejan a más de uno con la boca abierta.

Elle y Dakota Fanning

Elle y Dakota Fanning, las hermanas que alcanzaron la fama internacional Instagram

Dakota inició su carrera como actriz desde muy pequeña, con emblemáticas películas como Man on Fire, Uptown Girls, I Am Sam y War Of The Worlds, por lo que a una corta edad se ganó el cariño de la audiencia. Por otro lado, su hermana Elle no tardó en seguir sus pasos, y llegó a trabajar en importantes producciones compartiendo pantalla con figuras destacadas como Angelina Jolie, Sam Riley y Michelle Pfeiffer. Fue parte de All the Bright Places, The Great y Maleficent, entre otras reconocidas películas.

Ben y Casey Affleck

En más de una oportunidad, Ben y Casey Affleck demostraron la fraternal relación que los une

Ambos son exitosos actores. Ben Affleck, por su parte, conquistó los corazones de la audiencia gracias a su inigualable listado de papeles en icónicas producciones de Hollywood. Su hermano, Casey Affleck, también dejó una marca en la industria, ganando un Oscar a “Mejor Actor Principal” por su papel en Manchester by the Sea. A menudo se los ve juntos, compartiendo abrazos en varios eventos relacionados con sus películas.

Jake y Maggie Gyllenhaal

Jake y Maggie Gyllenhaal suelen compartir contenido juntos en sus redes sociales

Otra pareja de hermanos que pisa fuerte en la industria es la formada por Maggie y Jake Gyllenhaal. La película que los unió en pantalla fue Donnie Darko, pero ambos acumulan una impresionante lista de éxitos por separado. Maggie brilló en títulos como Mona Lisa Smile, Secretary, The Dark Knight e Hysteria. Por su parte, Jake protagonizó cintas como Spider-Man: Far From Home, Source Code, Zodiac, The Good Girl y Nightcrawler. Además de su trabajo como actriz, Maggie también produjo y dirigió la película The Lost Daughter, que obtuvo tres nominaciones a los Premios Oscar.

Timothée y Pauline Chalamet

Los hermanos Timothée y Pauline Chalamet

El actor de 28 años, conocido por sus papeles protagónicos en Little Women, Dune, Lady Bird, Call Me By Your Name, The King y Hot Summer Nights, tiene una hermana tres años mayor que también es actriz, escritora y directora. Uno de sus últimos trabajos fue interpretando a Kimberly en The Sex Lives of College Girls, una comedia original de HBO Max.

Zooey y Emily Deschanel

Zooey Deschanel es la hermana menor de Emily Deschanel

Aunque pocos los saben, Zooey Deschanel es la hermana menor de Emily Deschanel. Por su parte, Zooey logró conquistar al público con su carisma y talento en películas como Yes Man, Elf, y la serie New Girl, mientras que Emily se destacó no solo por su papel en Bones, sino también en producciones como Cold Mountain y The Perfect Family. Esta talentosa dupla de hermanas supo dejar huella en el mundo del espectáculo, cada una en su propio estilo.

Owen y Luke Wilson

Aunque pocos lo saben, Owen y Luke Wilson son hermanos

Claramente, no se puede dejar de mencionar a los hermanos Wilson. Aunque son tres, los más recordados son Owen y Luke. Ambos comenzaron su carrera en Texas, colaborando con Wes Anderson, y aparecieron juntos en Bottle Rocket y Los excéntricos Tenenbaum. Sin embargo, cada uno desarrolló su propia y extensa filmografía por separado. Owen fue una presencia constante en comedias como Wedding Crashers, Zoolander, Midnight in Paris y Marley & Me, mientras que Luke dejó su marca en películas como Old School, The Royal Tenenbaums, Legally Blonde e Idiocracy. Aunque comparten un estilo muy natural frente a la cámara, cada uno supo encontrar su camino en Hollywood.

Shirley MacLean y Warren Beatty

Loa famosos actores son hermanos, aunque ella no utilizó su apellido durante su carrera artística

Muchos quizá no sepan que Warren Beatty, el famoso actor de Bonnie y Clyde (1967), es el hermano menor de la galardonada actriz Shirley MacLaine. Ambos se dedicaron al mundo de la actuación, aunque ella decidió no usar su apellido por un motivo artístico. Shirley, por su parte, es destacada por El apartamento, Irma la dulce y La fuerza del cariño, actuación que le valió un Premio Oscar.

