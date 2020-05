El periodista criticó la frase de la diva. Crédito: Instagam/@diegobrancatelli

28 de mayo de 2020 • 12:17

Luego de la polémica generada por Susana Giménez , quien viajó a Uruguay en medio de la cuarentena, en donde afirmó que "tiene terror de que nos quieran convertir en Venezuela", el panel de Intratables debatió el tema. El periodista oficialista Diego Brancatelli no se quedó callado y desmereció la frase de la diva.

"¿Argentina es o va en camino a ser Venezuela?", consultó el conductor Fabián Doman . La primera en responder fue Ernestina Pais que aseguró: "Para mí de ninguna manera; para empezar tenemos a una persona elegida por el pueblo en ley y forma". Cuando le tocó el turno a Brancatelli, ironizó: "Hace 17 años que usan esa ridiculez. Estuvimos más cerca de ser Venezuela con Macri que ahora con el kirchnerismo ".

Dentro del diverso panel de periodistas, el único que le dio la razón a Susana fue Ceferino Reato , quien se caracteriza por criticar al Gobierno actual. "Yo creo que tiene razón. Hay grupos del oficialismo, de la Cámpora y del kircherismo duro que aspiran a ser Venezuela porque creen que Venezuela está bien".

Más tarde, cuando se aprovechó la presencia de Rocío Oliva , pareja de Diego Maradona , para hablar sobre el rumor que indicaba que Maduro le había pagado al astro para apoyar a su Gobierno, Brancatelli afirmó: "A quienes no les interesa participar de política creen que todo apoyo político tiene que ser rentado. El que no está comprometido políticamente con un proyecto cree que únicamente se puede hablar bien si te pagan". "Yo tengo otra, Diego. Cuando uno no sabe porque una figura apoya a alguien, es plata", agregó Reato.