El periodista aplaudió la postura de la vicepresidenta. Fuente: América

27 de octubre de 2020 • 12:42

Luego de la carta publicada por la vicepresidenta Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter, en Intratables analizaron cada uno de sus párrafos y esto provocó un cruce entre Diego Brancatelli y alguno de sus compañeros.

"Opinemos todos, porque hacen una lectura cortada de lo que ustedes quieren, lo dejan ahí y seguimos", comentó ofendido Brancatelli ante las opiniones de Débora Plager y Paulo Vilouta. "Opiná vos desde tu punto de vista y respetá el nuestro", le respondió Plager.

"Ok, entonces déjenme terminar mi opinión porque si no son todas las opiniones iguales. Yo tengo una postura distinta a la de ustedes y me gustaría expresarla si no es molestia", continuó Brancatelli. "Noto que hay una carta muy inteligente, muy clara y muy real de lo que está pasando en la actualidad argentina, en donde todos tenemos que tener una autocrítica", agregó el periodista conocido por sus cruces en defensa al Gobierno actual.

"Una vez que hay un líder político que está estableciendo ciertas normas de convivencia para salir de un momento difícil, lo único que hacemos es cuestionarlo. Se ríen, se mofan", apuntó Brancatelli. "¿Quién se ríe? Nadie se ríe", lo interrumpió Plager.

Por su parte, Violuta agregó: "¿Sabés cuál es el problema? Nosotros trabajamos en medios y no generamos ningún clima negativo. Creo que el problema es que siempre mezclamos las mismas cartas: Macri, Cristina, Carrió, Alberto. Y nos tratamos como perros. Para ir a un acuerdo tenemos que bajarnos del caballo"..