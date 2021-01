Diego Brancatelli, enojado con los argentinos: "Somos una especie en extinción"

En el último programa de Intratables, Diego Brancatelli criticó la disconformidad de los argentinos ante las decisiones del Gobierno en el marco de la pandemia de coronavirus Crédito: Instagam/@diegobrancatelli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2021 • 12:03

El inminente DNU que restringirá la circulación nocturna con la finalidad de reducir el contagio de coronavirus provocó una fuerte discusión en gran parte de la sociedad. El periodista Diego Brancatelli se mostró ofendido con muchos argentinos por su disconformidad permanente ante las medidas del Gobierno y se cruzó con sus compañeros de Intratables.

"Estoy con una angustia y un hartazgo padre. Diría una frase que la diría únicamente en mi casa: me tienen los cosos llenos. Realmente cansamos los argentinos, somos la 'gata flora'. Somos insoportables. Creo que somos una especie en extinción", afirmó con dureza el periodista.

"Somos una cuestión inentendible de sociología humanitaria mundial. No hay nada que nos venga bien. Si privilegiamos la salud, está mal. Si privilegiamos la economía, se quejan. Si tocan al turismo, nos quejamos. ¿Que quieren hacer, viejo?", cuestionó.

Luego, Brancatelli apuntó a las figuras de la oposición: "Me harta Patricia Bullrich, me harta (Cristian) Ritondo, me harta la oposición insignificante e impotente". En ese momento, fue interrumpido por Claudio Savoia. "Ya entrás al PNT, pará un poco". "Pero leé lo que está diciendo Patricia Bullrich, está llamando a movilizar al Obelisco", exclamó ofendido el periodista. "Gran parte del problema es fruto de la estúpida cuarentena del año 2020 que sin interrupción tuvimos. Ahora no hay manera de frenar a nadie", concluyó Savoia.