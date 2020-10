El periodista afirmó que "el Gobierno ya hizo un montón". Fuente: América

En el día de ayer, el Indec informó que la pobreza subió cinco puntos y medio en un año y afectó a 40,9% de los argentinos. En base a estos datos y al posible éxodo de algunas empresas, en Intratables Diego Brancatelli aseguró que "se quiere generar pánico en la gente".

"Este clima apocalíptico que se quiere generar le cae a un Gobierno que lleva 10 meses y, aún así, ya hizo un montón. Hay muchas fake news y no se habla de las inversiones que se están generando por millones. La situación es complicada en todo el mundo. Este Gobierno intenta salir adelante y lo va a lograr", aseguró el periodista afín al oficialismo.

"Si quieren dramatizar y generar pánico en la gente, genérenlo", continuó, hasta ser interrumpido por el conductor, Fabián Doman: "Pero son los números, no nosotros". "No, no son los números, son las lecturas que le dan a los números", respondió Brancatelli.

"Es un país que hace 10 años que no crece y que es el único que aumentó la pobreza junto a Venezuela. ¿Qué querés que digamos?", cuestionó Doman. "¡Pero pasó Macri, pasó la pandemia!", justificó, enojado, el panelista.

Después, desafió al periodista Claudio Savoia, al acusarlo de mentir en las redes sociales publicando noticias falsas. "Sos una persona con responsabilidad, con pluma. Pusiste cosas que no eran reales", lanzó Brancatelli, y agregó: "Generan mal humor en la gente. Las empresas no se van".