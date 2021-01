El periodista aseguró que van a llegar 10.000.000 de dosis a nuestro país. Fuente: América Crédito: América TV

15 de enero de 2021 • 14:31

Este jueves partió un nuevo vuelo a Moscú con el propósito de buscar las segundas 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V. En Intratables cubrieron el despegue y Diego Brancatelli aprovechó para criticar a aquellos que no creen en la vacuna rusa.

"Se habla de que va a haber un fluido tránsito de aviones entre la Argentina y Moscú porque la idea es llegar a las 10.000.000 de dosis", afirmó el periodista. "Dejemos de tirar cifras, Diego", lo cruzó Gustavo Grabia.

"Decían que en diciembre no iban a vacunar, los 'terroristas antivacunas'. Afortunadamente se equivocaron. Dudaban de que no iban a llegar las segundas dosis. Hay un acuerdo con Rusia para que la Argentina tenga 10.000.000 de vacunas. No dije mañana, pero van a llegar", contestó Brancatelli.

"Hay que contarle a la gente sin crearle una falsa expectativa", agregó Grabia. "Nadie es 'antivacuna', porque si no rebajamos un concepto muy jodido", afirmó el periodista Claudio Savoia. "Vos no lo serás, pero hay un montón", lo corrigió Brancatelli.

"No, no, habrá alguno pero no hay un montón, Diego. No me parece, entre nosotros nunca hubo. Así que no juzguemos con un extremo de marginales algo que no está en la mayoría de los argentinos", aseguró Savoia quien luego remarcó que "las promesas solo se hicieron acá" y que "en este mismo canal, el ministro de Salud afirmó que antes de diciembre iba a haber más de 10.000.000 de vacunados".