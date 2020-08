El periodista afirmó que le repugnó el banderazo. Fuente: Instagram. Crédito: Instagam/@diegobrancatelli

En el día de ayer se desarrollo en varias partes del país el banderazo contra las medidas del Gobierno, entre las que se encontraban el rechazo de la cuarentena y la reforma judicial. En Intratables el periodista kirchnerista Diego Brancatelli apuntó contra los que marcharon.

"Yo digo que está bien la marcha porque queda expuesto lo que son. Vos la mirás y es una radiografía de lo que significa esta gente. Este grupito minúsculo de gente que marchó, que a mi me dan asco", afirmó Brancatelli. "Bueno, calmemosnos. Minúsculo no", lo corrigió el conductor Fabián Doman.

"En porcentaje a lo que somos en Argentina, la cantidad de millones, es minúscula. Una cosa es una marcha de 500.000 en 1.000.000, y otra es 10.000", continuó el periodista. Y agregó: "No es agresivo porque a mí me da asco realmente. Me repugna. Son unos delirantes".

"Hay que saber escuchar porque sino pasa esto. Por no escuchar y por ponerse en las posturas de asco y todo eso la gente les toman rechazo", comentó Paulo Vilouta. "Colgaron una horca con la imagen de Alberto Fernández, ¿te parece bien eso?", cuestionó Brancatelli que luego se cruzó con su colega Carolina Losada.

"Se alegra de poner en riesgo la situación sanitaria de nuestro país, no saben por qué fueron, agredieron policías cubriendo a los periodistas", enumeró Brancatelli. "Duele mucho, Diego, se te nota mucho que te dolió ver a esa cantidad de gente. Personas que marcharon por la República", le retrucó Losada.