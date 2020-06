Diego Brancatelli trató de "bolsonarista" a su compañera Carolina Losada

El fuerte cruce se dio por la nuevas restricciones en la cuarentena. Fuente: América.

24 de junio de 2020 • 13:51

Luego de la reunión entre el presidente Alberto Fernández , el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof con el propósito de extender la cuarentena con medidas más restrictivas en el AMBA , se produjo un fuerte cruce de opiniones en el programa Intratables entre Diego Brancatelli y Carolina Losada.

"¿Podemos ser un poquito más abiertos en el pensamiento?", propuso Losada luego de la mención sobre la posible vuelta a fase 1 que se comunicaría el día jueves para prevenir la saturación del sistema de salud que se está viendo incrementado en los últimos días. "A lo Bolsonaro, dale. Tirá una 'bolsonereada'", interrumpió Brancatelli. "¿Por qué prejuzgás? A ver, ¿qué piensa Bolsonaro? ¿Qué pienso yo?", le cuestionó la periodista. "Es una apertura inteligente que podemos hacer para no matar la economía y que se infecten los que se tengan que infectar. Lo mismo de siempre", le respondió irónicamente el periodista oficialista.

"¿Te puedo contestar lo que quería decir, Fabi? Mientras él dice sus cositas", le consultó Losada al conductor del ciclo Fabián Doman. "Pero explicó bien tu postura", le respondió Doman. "No, ustedes son así de chiquititos. Como las anteojeras de los caballos. Muy limitados ", afirmó Losada.

"Yo lo que quiero saber es qué van a hacer en esos 15 días. Si vos me decís que van a hacer un fortalecimiento espléndido, bueno. Pero sino, ¿para qué vamos a estar 15 días", cuestionó Carolina. "Para cuidarte a vos, a tu familia. Ya se fortaleció, es para cuidar que no haya muertes", le respondió Brancatelli.

"Pero estamos teniendo un montón de contagiados , ¿entonces?", continuó Losada. "¿A vos te parece que esta cuarentena es durísima? Porque no podés salir a verte con tus amigos o festejar el día del padre", le cuestionó Paulo Vilouta. "No lo banalices todo, no lo lleves al lugar chiquitito. Hay gente que la está pasando verdaderamente mal. Ustedes no hablan en serio ", comentó Losada. "Nosotros hablamos en serio y con responsabilidad. Vos no sos responsable con tus comentarios", la criticó Brancatelli. "¿Por qué no soy responsable? ¿Por qué pienso diferente a vos?, le cuestionó Carolina. Y agregó: " Salgamos del pensamiento único porque nos lleva a un lugar horrible ".

"¿Qué proponés?", preguntó Brancatelli. "Que abran muchos más lugares donde la gente pueda seguir trabajando. Todos los que puedan realizarse con un protocolo.¿Pensás que es mi trabajo elaborar el protocolo de cada lugar? No, no es mi trabajo. Pero las peluquerías, por ejemplo podrían funcionar", propuso Losada. "Ah, eran las peluquerías. A Carolina Losada le molesta por las peluquerías. La otra vez fue el campo de golf, fijate el perfil ", concluyó Brancatelli. "¿Sabés la cantidad de gente de la que vos crees que defendés que trabajan ahí?", le cuestionó Carolina.