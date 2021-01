Diego Díaz se recupera del Covid

Tras contagiarse de Covid en Mar del Plata, donde estaba haciendo su programa que TyC Sports pone al aire, Diego Díaz contó en Intrusos (América) cómo pasó estos días de aislamiento. “Hoy estoy cumpliendo el décimo día de encierro. El sábado de la otra semana me estaba yendo a correr y mis compañeros de TyC Sports me avisaron que se estaban hisopando porque uno de ellos tenía síntomas de Covid. Al final, convinimos ir todos a hisoparnos y más de la mitad fuimos positivos. El domingo al mediodía volví a Buenos Aires y cumplí con lo que corresponde, con mi deber de aislarme”.

El conductor contó que nunca se sintió mal. “No creí que me iba a dar positivo, la verdad. Porque me sentía bien y además me cuido mucho. Tengo a mi mamá grande, vive sola y necesita asistencia porque estaba por hacerse un reemplazo de cadera y por la pandemia se postergó. Así que necesita ayuda. Al estar cerca de mi mamá, siempre tengo mucho cuidado. Pero podés contagiarte igual aunque hagas todo bien. Nunca tuve síntomas en todos estos días”.

Diego contó que llegó a Mar del Plata el 2 de enero y que el 16 le detectaron Covid positivo y se volvió. El lunes próximo vuelve a hacerse cargo de su programa deportivo, desde Buenos Aires. “Todos los compañeros nos cuidamos porque, además, el canal impartió instrucciones para que todos nos cuidáramos. Pongo las manos por mí, porque desde el primer día me cuidé por mí, por mi familia y por mis compañeros. Me tocó observar, en líneas generales, que quienes apuestan a la temporada son muy cuidadosos. Pero también veo mucho descuido, sobre todo en la gente joven.

LA NACION

