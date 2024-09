Diego Pérez se metió en la polémica y habló de su experiencia laboral con Maru Botana

Escuchar

Desde hace varios días Maru Botana está en el ojo de la tormenta. Muchas personalidades del medio, como Jimena Monteverde, Sebastián Agost ‘Coco’ Carreño y Sergio Lapegüe, hablaron de sus malas experiencias laborales con ella. Incluso, a raíz del fuerte escándalo y en la previa del estreno de Bafe Off Famosos Argentina (Telefe) donde oficia como jurado, la pastelera hizo un fuerte descargo en redes sociales para responder a las acusaciones.

Ahora, en medio de los entredichos, quien se pronunció al respecto fue Diego Pérez, quien trabajó con la pastelera entre 2008 y 2010 en el programa de cocina Sabor a mí (Telefe) y fue contundente respecto a su experiencia.

Tras las acusaciones, Maru Botana hizo un descargo en Instagram (Fuente: Instagram/@marubotanaok)

“Yo estuve tres temporadas y realmente la pasé bien. No solamente me llevé muy bien con ella, sino que me hizo muy bien trabajar al lado de ella”, dijo Diego Pérez el miércoles en comunicación telefónica con Desayuno americano (América).

“Yo había hecho siempre personajes en la televisión por cable, donde la gente pensaba que yo era insoportable y cuando empecé con Maru yo tenía a mis hijos chiquitos y como ella tenía todos los chicos que tiene los llevábamos al programa y la gente me empezó a ver desde otro lugar”, reflexionó el actor y en la misma línea siguió: “Me vio como padre, como marido; hablamos de la crianza de los chicos... Entonces la gente me empezó a tener un cariño que se lo debo a haber estado al lado de ella tres temporadas”.

Diego Pérez aseguró que la pasó bien trabajando con Maru Botana y que tenían una "química bárbara"

Eñ humorista afirmó que con Maru Botana tenían “una química bárbara” y que se divertían mucho: “La verdad que la pasábamos bien con ella y con sus hijos que iban ahí”.

Por otro lado, le preguntaron por Coco Carreño, quien trabajó con ellos en Sabor a mí y en los últimos días cuestionó a la pastelera. “Laburaba más que nosotros dos porque llegaba temprano para preparar todo y tener la comida precocida. Después llegaba Maru y le daba el toque final. Éramos como un trío una especie de Tres Chiflados… nos llevábamos bien, hacíamos muchas jodas”, sostuvo.

Coco Carreño cuestionó a Maru Botana; ambos trabajaron juntos en Sabor a mí, donde también estaba Diego Pérez

“Escuché lo que dijo Coco. A lo mejor la percepción que tiene él no es la misma que tengo yo, pero para mí era muy divertido lo que hacíamos los tres. De hecho, yo lo quiero mucho a él”, sentenció Diego Pérez y dejó muy en clara su postura.

Yanina Latorre le respondió a Maru Botana y no se guardó nada

Esta semana, Maru Botana compartió un video en Instagram para responder a las críticas en su contra. Por un lado, les respondió a Jimena Monteverde, Sergio Lapegüe y Coco Carreño y por el otro mencionó a Yanina Latorre, con quien tiene una muy mala relación desde hace años. “No quiero ni hablar. Me parece una divina Lolita (Latorre) y es un amor y me concentro en ella. No quiero escuchar más mentiras de Yanina, ni de la facultad, que es todo mentira”, lanzó la pastelera.

Yanina Latorre apuntó contra Maru Botana (Foto: X @@yanilatorre)

Fiel a su estilo, la panelista de LAM salió a responderle sin pelos en la lengua. “¡Dios mío! Se cree su propia mentira. Mete a Lolita. Nunca mentí. Todo lo que conté de la facultad es verdad. Maru Botana era una tu*** resentida. Y jodió la vida”, escribió la panelista en su cuenta de X. “No necesito que te concentres en Lola. De ella me ocupo yo. Y los demás también dicen la verdad. Ahora es fácil victimizarse. ¿Por qué mentiría? No entiendo. Hacete cargo Maru, no te quiere nadie”, sentenció.

