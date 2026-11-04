Dolli Irigoyen se enojó con Mike Amigorena por su actitud en MasterChef y no se guardó nada: “Te estoy hablando”

Un momento de tensión se vivió esta semana en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) cuando Dolli Irigoyen, que reemplazó a Germán Martitegui, se enojó con la actitud que tomó Mike Amigorena a la hora de presentar su plato. Lejos de guardarse sus opiniones, lo expuso frente al resto de los participantes y el jurado. “Te estoy haciendo una devolución y vos bolu***ando”, lo retó y la reacción del actor no se hizo esperar, sobre todo porque aún tenían que juzgar su preparación.

Durante la gala del lunes 2 de noviembre, los participantes tuvieron que preparar un plato inspirado en una playa de Brasil. Amigorena presentó una ensalada de camarones al vino con verduras de estación, farofa y vinagre de maracuyá. Sin embargo, arrancó con el pie izquierdo porque dijo que tenía langostinos y en realidad eran camarones, detalle que Irigoyen no dejó pasar.

Dolli Irigoyen cuestionó a Mike Amigorena por la actitud que tuvo durante su devolución en MasterChef (Foto: Captura / Telefe)

Sin embargo, a la hora de la evaluación del plato, en lugar de prestar atención, el actor se puso a hablar con Wanda Nara, situación que a Dolli no le gustó nada. “Mike, mira, te estoy hablando, te estoy haciendo una devolución y vos bolu***ado”, lo cuestionó y él rápidamente se disculpó. Acto seguido, la cocinera empezó a desarmar la preparación y a pasar los ingredientes del bol a un plato para poder apreciarlo mejor y le remarcó que no había picado los tomates como se le recomendó. “Hoy presiento que va a ser un día de reemplazados”, advirtió Damián Betular.

El actor presentó una ensalada de camarones al vino con verduras de estación, farofa y vinagre de maracuyá, y el jurado evaluó su plato (Foto: Captura / Telefe)

Aunque la situación parecía ir por mal camino, Amigorena logró cambiar su imagen gracias a su plato. “Yo escucharía porque está Brasil, está la playa, la frescura, el corazón de lechuga crocante. Es un gran plato, pero está encerrado en el bol. Esto no es un poke bowl, ponete a estudiar”, le dijo Irigoyen. Betular, en tanto, destacó que logró el corazón de lechuga, pero que la forma en la que presentó la ensalada no era la apropiada: “Es un tema de cortes, pero está sabrosísimo”. A pesar de haber recibido delantal negro, al final logró convencer al jurado y seguir en carrera.