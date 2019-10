Donald Trump, contra todos los artistas

Un presidente sin pelos en la lengua Fuente: LA NACION

Criticó de manera contundente a Bruce Springsteen, Beyoncé, Jay-Z y Meryl Streep

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recordó cómo fue su triunfo frente a Hillary Clinton y Barack Obama, en su último mitin en Minneapolis (Minnesota). Para ello, menospreció a tres artistas: Bruce Springsteen, Beyoncé y Jay-Z, que formaron parte de la campaña demócrata.

"No necesité a Beyoncé ni a Jay-Z. No necesité al pequeño Bruce Springsteen", dijo, y agregó que en los actos políticos de Clinton "Springsteen hacía alrededor de dos canciones, luego se iba y todos se iban con él. Y ella seguía hablando frente a esa terrible multitud. Lo más loco que he visto".

No es inocente que Trump apunte maliciosamente contra ese cantante pues el año pasado, en una entrevista para Esquire, lo criticó por dividir al país, y no por unirlo. Incluso dijo que dividir "es un crimen" contra la humanidad.

"Trump no está interesado en unir al país realmente. De hecho, está interesado en hacer lo contrario y dividirnos. Es algo que hace casi a diario (...). Así que esto es simplemente un crimen contra la humanidad, hasta donde yo entiendo. Es un mensaje horrible para enviar al mundo si estás en ese trabajo y en esa posición", señaló el cantante.

Esta no es la primera vez que Trump arremete contra artistas. Y es que muchos de ellos, los que pertenecen al mainstream, suelen criticarlo por sus posturas extremas y contrarias a la diversidad, por sus políticas contra la inmigración y por sus posturas cuestionables hacia las mujeres, entre otras cosas.

Ya cuando el empresario hacía su campaña electoral, muchos artistas y grupos le pidieron que no use más sus canciones para los mitines políticos. Algunos de ellos fueron: Los Rolling Stones, Steven Tyler, Guns N' Roses, Neil Young, Adele, R.E.M. y el rapero Everlast.

Hace un año, en una entrevista, Barbra Streisand aseguró: "Trump es corrupto, indecente y está atacando a las instituciones de nuestro país". El colombiano J Balvin, el primer músico latinoamericano en cerrar una jornada de festival en los Estados Unidos, arengó contra Trump y dijo ante la multitud: "Libere a los niños que están en la frontera".

También es conocida la animadversión de Trump contra Meryl Streep, a quien le dijo que está "sobrevaluada como actriz", luego de que ella diera un fuerte discurso criticándolo en la entrega de los Globo de Oro 2017.