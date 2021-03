Duro cruce entre Eduardo Feinmann y Graciana Peñafort: “Cristina no es corrupta”

Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, habló de las causas que pesan sobre Cristina Kirchner y aseguró que existe una propuesta para “descomprimir el trabajo” de la Corte Suprema ante tantos casos de arbitrariedad que llegan al tribunal. Además, apuntó: “No creo que exista corrupción por parte de Cristina Kirchner”. Y consideró que la sociedad tiene una conducta “prejuiciosa” sobre la vicepresidenta.

En una entrevista con LN+, Eduardo Feinmann le consultó si era consciente de que “gran parte de la sociedad cree que Cristina se quieren llevar puesta a la Corte Suprema” porque “no le gusta tener 11 procesamientos”. “Yo no conozco a nadie que le guste tener procesamientos y conociendo los que pesan sobre Cristina son tremendamente arbitrarios, pero la respuesta de ella nunca ha sido llevarse puesto al Poder Judicial. Cristina nunca utilizó un fuero como hizo un fiscal para no dar explicaciones a la Justicia. Por el contrario, siempre ha sido muy respetuosa del Poder Judicial”, la defendió.

“Creo que esa parte de la sociedad tiene una mirada prejuiciosa y, sin dudas, desinformada de las conductas que ha tenido la vicepresidenta en relación al Poder Judicial, incluyendo casos que a mí me parecen aberrantes como aquel febrero cuando (Claudio) Bonadío la llamó a las 8 de la mañana y la indagó ese mismo día. Nadie puede ser sometido a indagatoria sin tener derecho a una defensa”, apuntó Peñafort.

Entrevista a Graciana Peñafort en LN+

Por lo que Feinmann le retrucó: “Aberrante me parece la corrupción de Cristina”. Ante esta respuesta, la abogada acotó: “Yo no creo que exista esa corrupción por parte de Cristina, pero de última quien lo va a determinar es el Poder Judicial, no yo”.

Sin embargo, en la causa de los Cuadernos de las coimas, dijo Feinmann, los mismos empresarios contaron cómo le daban la plata a (Roberto) Baratta y después se la llevaban a Cristina. “Lo que hayan contado los empresarios lo tendrán que sostener ante la Justicia. Uno puede decir lo que quiera, después hay que probarlo. Pienso en un arrepentido que es el caso de José López, que es tremendo porque declaró como arrepentido en la causa Cuadernos algo distinto a su otra causa. Esos testimonios no me generan verosimilitud y no puedo hacer caso omiso a las presiones para determinados sujetos en la causa”, indicó Peñafort.

Durante la entrevista, la abogada indicó que no le importa el número de jueces que haya en la Corte, sino “que funcione bien”. “Estoy mirando con mucho entusiasmo el famoso tendal de garantías, que me parece una iniciativa interesante a considerar para descomprimir el trabajo de la Corte para un trabajo de constitucionalidad centralizado en la arbitrariedad, que es la causa por la que más recursos llegan”, afirmó.

Graciana Peñafort confesó que es abogada en la causa cuadernos

Feinmann, en tanto, le preguntó si la propuesta se trataba de una suerte de Corte Suprema II. “No es un un tribunal intermedio que toma las causas de arbitrariedad. La arbitrariedad no está en la Constitución dentro de las competencias propias de la Corte. Se generan tantas arbitrariedades fundadas y otras que llegan a través de la Corte que genera un cúmulo insoportable de personas y que facilita una mala conducta”, insistió.

Por lo que que el conductor quiso saber si un ejemplo de arbitrariedad sería un caso como la causa Hotesur o la de los Cuadernos de las coimas. “No, una arbitrariedad no es contra una persona”, respondió.

LA NACION