Duro editorial: para Marcelo Longobardi, "la Argentina se acerca a un colapso"

En un durísimo y extenso editorial, Marcelo Longobardi afirmó esta mañana que "da la impresión que la Argentina se va acercando a un colapso", criticó a los "sectores más radicalizados" de la política, tanto del oficialismo como de la oposición; sostuvo que los sectores moderados deben aprovechar esta crisis y le pidió al presidente, Alberto Fernández , que se convierta en un estadista y no "en un árbitro".

El conductor de Cada mañana (Radio Mitre) comenzó su comentario luego de recordar una frase atribuida al estadista británico Winston Churchill : "Nunca subestimes una buena crisis".

"Esto puede ocurrir seguramente en dos sentidos y pareciera estar ocurriendo en Argentina en uno de ellos, en un sentido más bien negativo. Pareciera ser que los sectores más radicalizados de la Argentina, de los dos lados, estarían aprovechando esta buena crisis para sacar alguna tajada política. Lo podemos ver del lado de Instituto Patria y también en sectores más radicalizados de la oposición", analizó.

"Es cierto de que esta idea tan genial de que 'nunca desaproveches una buena crisis' podría ser aprovechada por los sectores más moderados, cosa que parece no ocurrir: lo sectores moderados parecen empujados por los sectores radicalizados a una lucha inapropiada", interpeló.

"Hace mucho tiempo Carlos Pagni dijo que los argentinos necesitamos de un colapso para entender que estamos en una crisis. Da la impresión que la Argentina se va acercando a un colapso, también como consecuencia de un conjunto de factores que confluyen, no es solo culpa del equipo económico, o de la señora de [Cristina] Kirchner o de lo que dejó Macri, es una combinación sofisticada de elementos. Argentina viene arrastrando veinte años de muy malos gobiernos, se viene disparando el tipo de cambio, estamos camino a un default. Ese camino al default aunque se arregle el 22 de mayo va dejando un destrozo", alertó, y reiteró, más adelante: "Hay dos grandes conflictos internos, en la oposición y en el oficialismo. En este contexto, los sectores moderados, ¿están viendo esta frase de 'nunca subestimes una buena crisis'? ¿Y el hecho de que es básicamente irreversible que Argentina está ingresando en un conflicto y no saliendo de él?", se preguntó.

" Jorge Lanata decía que Alberto Fernández no es un estadista. Estamos todos de acuerdo, y hasta el propio Fernández no se ve a sí mismo como un estadista, se ve como un árbitro. Me da la impresión que el contexto general debiera modificar estas nociones. El Presidente tiene la obligación de intentar convertirse en algo diferente de lo que es y los sectores moderados de la Argentina deben buscar una salida conjunta a lo que irreversiblemente va a ocurrir, que es que estamos ingresando en un conflicto que incluye la pandemia y la economía", dijo.

Y aconsejó: "Los sectores moderados debieran abandonar los lazos que los atan a los sectores más radicalizados. Mauricio Macri ya fue. Cristina Kirchner también ya fue. Es un problema de decisión política. No puede ser que la voluntad de ella sea más potente que la voluntad de medio país", sostuvo, y cerró: "Ojalá los sectores moderados de la Argentina adviertan que no hay ninguna mejor oportunidad, como eventualmente dijo Churchill, de una buena crisis".