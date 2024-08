Jorge Telerman fue reemplazado como director del Teatro Colón

Escuchar

Este viernes, Jorge Telerman dejó de ser el director del Teatro Colón . La noticia fue confirmada a través de un comunicado por el propio ahora exfuncionario, quien indicó que el Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires -a cargo de Gabriela Ricardes- decidió reemplazarlo. Estuvo en el cargo durante dos años y medio.

“Quiero informarles que, en las últimas horas, la ministra de Cultura de la Ciudad me ha comunicado su decisión de reemplazarme como director del Teatro Colón”, indica el texto que compartió en redes sociales.

En ese marco, destacó hitos de su gestión frente al emblemático teatro ubicado en la calle Tucumán. “Para mí, y para mis colaboradores, ha sido un inmenso e inolvidable honor conducir los destinos de esta maravillosa institución a lo largo de los últimos dos años y medio. En este lapso el Teatro Colón ha alcanzado una serie de logros que nos enorgullecen, incorporación de nuevas audiencias y nuevas generaciones, permanentes funciones agotadas, récord de público, riquísima y diversa programación en diálogo comprometido con su tiempo, un aumento considerable de recursos propios, por recaudación y a través de donaciones privadas que para esta temporada han sido decisivas”, enumeró Telerman.

“Sabemos que el revalidado reconocimiento nacional e internacional a la excelencia artística y al profesionalismo de nuestro querido teatro ha sido posible, en primer lugar, gracias a la extraordinaria dedicación, al talento y al compromiso de sus trabajadores y cuerpos artísticos, con quienes nos une una convicción que ya quedó como un lema de nuestra gestión: el Colón es para todos, pero no para todo”, agregó luego.

Y cerró: “Estoy profundamente agradecido a cada uno de los cientos de mujeres y hombres que lo han hecho, lo hacen y siempre lo harán posible”.

Desde 2022

Era director del Primer Coliseo desde 2022, nombrado por Horacio Rodríguez Larreta y reconfirmado en su cargo por el jefe de gobierno Jorge Macri. Al asumir sus funciones, con su habitual capacidad de ofrecer conceptos profundos con un gancho muy atractivo –herencia de su formación periodística–, había afirmado en diálogo con LA NACIÓN: “El Colón es para todos, pero no para todo. Sus nervios centrales son la lírica, la música de partitura, la danza. Que haya cruces más audaces tiene que ver con un concepto fácil de decir y quizá no tan fácil de implementar, porque es subjetivo: el Colón tiene que ofrecer algo que solo el Colón pueda dar. Tenemos maravillosos espacios culturales públicos y privados en donde pasa de todo, Buenos Aires es una ciudad riquísima en su infraestructura cultural, pero el Colón tiene una singularidad, es único, lo que sucede aquí dentro tiene que ser aquello que solamente pueda pasar en el Colón. Y si puede estar en otro lado, ¿por qué acá?”

Con una amplísima trayectoria en la función pública, donde desempeñó los cargos más altos a los que pueda aspirar un gestor cultural, Telerman había asumido como director general del Teatro Colón en marzo de 2022 en reemplazo de María Victoria Alcaraz. Probablemente, el rol más deseado por él de todos los que desempeñó: fue embajador en Cuba durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, secretario de Cultura y de Desarrollo Social de Aníbal Ibarra, luego vicejefe de Gobierno y finalmente responsable de los destinos de la ciudad tras la renuncia de este.

Pero desde que hace ocho meses Gabriela Ricardes asumió como nueva ministra de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, era sabido que la continuidad de Telerman al frente de la institución cultural más importante de la ciudad estaba condicionada en el corto plazo. Por un lado, en el terreno político, porque él había acompañado la campaña para Martín Lousteau, y tras la victoria en las elecciones de su rival en la interna, el flamante jefe de Gobierno Jorge Macri, quedó fuera de cuadro. Por otro, se le pedía una colaboración importante en el plan de austeridad con una temporada no solo presupuestariamente más ajustada, sino redituable. Y aunque en este último punto habría cumplido, la relación no remontó.

El 15 de febrero último había presentado la programación de la temporada junto a Ricardes; una temporada diseñada para una época de vacas flacas, con regresos y reposiciones, y con la conciencia de tener que generar los recursos necesarios para el funcionamiento de todos sus engranajes bajo un nuevo clima de época. Durante el anuncio de la grilla, había afirmado: “Una de las misiones del Colón es fortalecer la producción local. En la temporada 2024 hay presencia internacional. Tal vez no aparecen esos nombres rutilantes que, con toda justicia, tienen contratos muy elevados; pero hemos fortalecido la programación local. Seis de las siete óperas están dirigidas por argentinos”. Sin embargo, uno de los puntales de la programación anunciada entonces, el festival Argerich, finalmente fue cancelado “por cuestiones de fuerza mayor” a comienzos de este mes.

A fines de 2023, en una entrevista con LA NACIÓN, se le consultó qué imaginaría como siguiente destino luego de que su tiempo al frente del Colón llegara a su fin. “Nunca se debe pensar lo que harías si no estuvieras en el lugar donde estás, o con quién te gustaría estar si no estuvieras con él o con ella –explicó entonces el funcionario–. Creo que es la peor manera de vivir. Así que por ahora, como he hecho toda mi vida, aunque sabiendo que me puedo ir mañana, voy a vivirlo, aprovecharlo y comprometerme como si fuera el último lugar en el que me toque estar. Estoy muy agradecido con la vida”.

