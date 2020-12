"No entiendo cómo el Gobierno argentino permite un ataque contra nuestro presidente, no entiendo cómo la Cancillería argentina no hace un acto de repudio contra Diosdado Cabello", dijo Eduardo Feinmann Fuente: Archivo

17 de diciembre de 2020 • 11:22

Eduardo Feinmann se refirió a las críticas que le dispensó el titular de la Asamblea Nacional Constituyente, y número dos del poder en Venezuela, Diosdado Cabello, al presidente argentino, Alberto Fernández, llamándolo "tibio", entre otras cosas.

"El gobierno argentino le tiene un temor reverencial a Venezuela, eso es lo que hace el gobierno de Alberto y Cristina [Fernández de Kirchner]", manifestó el conductor de Alguien tiene que decirlo (Rivadavia).

En ese sentido, Feinmann recordó que "Diosdado Cabello no es cualquiera, es uno de los hombres que maneja los hilos del poder en Venezuela y volvió a atacar a nuestro presidente argentino, Alberto Fernández. Yo no defiendo a Alberto Fernández sino a la investidura presidencial. La defiendo a rajatabla".

Cabello dijo que el presidente argentino "tiene la piel delicadita" y añadió: "No se moleste señor Fernández si usted es tibio, asúmase. Nosotros somos revolucionarios calientes. No andamos con medias tintas, nosotros no andamos con guabineo".

Feinmann comparó las relaciones de nuestro país con Venezuela con las "relaciones carnales" del gobierno de Carlos Menem con los Estados Unidos. "Eso es lo que hace el gobierno de Alberto y Cristina: nos dejamos culiar por los venezolanos" Fuente: Archivo

"No entiendo cómo el Gobierno argentino permite un ataque contra nuestro presidente, no entiendo cómo la Cancillería argentina no hace un acto de repudio contra Diosdado Cabello, porque es la segunda vez que le falta el respeto al presidente Alberto Fernández", remarcó Feinmann y explicó el significado de la palabra "guabineo": "pez de agua dulce con fama de ser resbaladizo".

"¿Así lo tratan al presidente argentino? ¿Nadie va a decir nada? En el Gobierno le tienen miedo a Cabello y a Nicolás Maduro. Le tienen un temor reverencial. Y es muy impresionante cómo con Cristina Fernández de Kirchner, siempre en referencia a Venezuela, hubo relaciones carnales, como las de Carlos Menem con los Estados Unidos.", finalizó.