Eduardo Feinmann recordó las declaraciones de Juan Grabois sobre "salir a chorear" y dijo que es un "ejemplo" para los delincuentes

Eduardo Feinmann apuntó contra el Gobierno nacional por el crimen de Dmitri Amiryan, el ciudadano armenio que fue asesinado de un balazo en el cuellopor un menor de edad en un intento de robo en Retiro. Además, criticó a Juan Grabois por haber dicho, el año pasado, que saldría "a chorear" si le hubiera tocado juntar cartones.

"La ministra de Seguridad, Sabina Frederic dijo que 'no hay que estigmatizar'. Dejate de joder con esas cosas, este es un gobierno de científicos que está de lado de los delincuentes", afirmó el conductor de Alguien tiene que decirlo (Rivadavia), durante el pase de su programa con el de Fernando Carnota.

"Pónganse a tratar temas en serio en el Congreso de la Nación, como la Ley penal juvenil, pero de una vez y por todas. Hagan las cosas simples. Delito de adulto, pena de adulto, ese es el concepto general. Hagan cárceles especiales para los jóvenes. Y si no quieren que el chico vaya preso, que vayan presos el papá, la mamá, o la abuelita. Y que le saquen todos los planes sociales a la familia, se terminó", pidió Feinmann.

"Este menor de 15 años que mató al ciudadano armenio ya fue preso cuatro veces solo este año. Y cuando lo larguen va a volver a matar. La última vez lo detuvieron hace un mes", recordó. "Y ahora que mató, ¿saben qué va a pasar? Lo van a mandar a la casa, con la mamá y el papá. Y después va a volver a robar y a matar, como siempre pasa", se indignó el conductor.

"¡Hagan algo diputados y senadores! Este año mataron a 200 argentinos en hechos delictivos. ¿Esas muertes no sirven? Las muertes por aborto sí las cuentan, pero estas no. Les importa tres carajos los niños por nacer", afirmó.

"Juan Grabois es un ejemplo para estos pichones"

El martes a la noche, durante el noticiero que conduce por A24, Feinmann criticó al dirigente social Juan Grabois y lo relacionó con el homicidio de Retiro. "Grabois es un ejemplo para estos pichones", consideró.

"El señor Grabois es uno de los referentes de este Gobierno que se jacta de golpear los despachos y de decirle al Presidente lo que hay que hacer; él es un ejemplo para estos pichones, él prepara a los pichoncitos, a las divisiones inferiores; este pibe [por el joven detenido] está haciendo las divisiones inferiores", dijo el periodista.

"Imaginate que el pibe este [por el delincuente], lo veía a Grabois cuando tenía 14 o 15 años y decía: 'esta es la solución'", afirmó Feinmann Fuente: Archivo

En ese sentido, Feinmann recordó que el dirigente social había dicho que, antes de juntar cartones, hubiera optado por "salir de caño". "Si me hubiese tocado esa situación, yo estaría choreando, no estaría laburando. Si me hubiera tocado juntar cartones, yo voy de caño, estoy seguro", había dicho Grabois en junio del año pasado durante su participación en un programa de televisión.

"Imaginate que el pibe este [por el delincuente], lo veía a Grabois cuando tenía 14 o 15 años y decía: 'Esta es la solución'. Si este tipo, que es un gran dirigente social, dice que en vez de cartonear hay que salir de caño, y bueno, voy, me alquilo el caño y salgo a matar, a buscar la bicicleta", consideró el periodista.

