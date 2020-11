Eduardo Feinmann, sobre el cannabis medicinal: "Los drogones están como locos"

"Es para el uso medicinal, solo para el aceitito, y estos se creen que es para fumársela. No, charutero, no es para fumarla", dijo Eduardo Feinmann Fuente: Archivo

Después de que el Gobierno autorizara el cultivo de marihuana y la venta en farmacias de aceites de cannabis con fines medicinales en todo el país, Eduardo Feinmann opinó sobre la medida y pidió que el Estado "controle", porque de lo contrario habrá "un gobierno fasero".

"Los drogones están como locos contra mí en Twitter. El presidente Alberto Fernández autorizó el cultivo de cannabis para la producción de aceite, pero es para el uso medicinal, solo para el aceitito, y estos se creen que es para fumársela. No, charutero, no es para fumarla", remarcó el conductor de Alguien tiene que decirlo (Rivadavia) durante el pase de su programa con el de Baby Etchecopar.

Mediante el decreto 883/2020, el Gobierno dio a conocer una nueva reglamentación de la ley 27.350 de uso medicinal del cannabis. "Resulta impostergable crear un marco reglamentario que permita un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el cannabis como herramienta terapéutica", destacó el Ejecutivo en el Boletín Oficial.

En ese sentido, Feinmann dijo que está "totalmente en contra de la droga, no del aceite medicinal". "Me imagino que el Estado lo va a controlar, si no tendremos un gobierno fasero", apuntó.

En ese momento, Baby dijo que "hoy la marihuana está en todos lados, en cualquier reunión alguien saca un porro". "Vos porque sos un careta y un facho", le espetó el conductor de Baby en el medio, en tono de humor, y agregó: "Hay que legalizar el consumo de todo. Prohibís el aborto y se practica de manera ilegal. Con la droga pasa lo mismo".

"No, la droga mata", replicó Feinmann. "Fumate un porro y quedate tranquilo Eduardo, una seca nada más", le devolvió Baby. "Tenés que fumarte un porro. No fuma, no toma champagne, sos un pisapapeles", bromeó. "Qué drogadictos de m...", finalizó Feinmann.