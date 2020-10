"Qué increíble que sea un día histórico porque la Justicia haya avalado la propiedad privada", afirmó el periodista Fuente: Archivo

Eduardo Feinmann celebró la restitución del campo del exministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, y el desalojo de la toma de Guernica, que había sido usurpado en julio pasado. En ese sentido, dijo que se trataba de "un día histórico", y que "acá lo tenemos que celebrar", pero que sería algo totalmente normal "en un país serio".

"Iba a titular día histórico. Ahora, qué increíble que sea un día histórico porque la Justicia haya avalado la propiedad privada, algo que es totalmente normal en un país normal y serio en cualquier parte del mundo. Y acá lo tenemos que celebrar", consideró el conductor de Alguien tiene que decirlo (Radio Rivadavia).

"El retroceso institucional es tal que estamos discutiendo lo más básico, algo que se resolvió en 1853 cuando se hizo la Constitución Nacional", agregó la columnista política del programa, Guadalupe Vázquez.

"No te vayas a 1853, la nueva Constitución es de 1994, no hace mucho tiempo, y también habla de la propiedad privada. No estamos hablando de un viejazo", afirmó Feinmann.

"Hoy Juancito dará una conferencia de prensa. En un país normal, Juan Grabois estaría preso, no dando conferencias de prensa", agregó Feinmann.