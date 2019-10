El periodista apuntó contra el presidente por la demora en el anuncio de medidas económicas Crédito: Instagram: Eduardo Feinmann

2 de octubre de 2019 • 14:18

El periodista Eduardo Feinmann criticó anoche al presidente Mauricio Macri en medio de la campaña de cara a octubre."¿Por qué no tomó las medidas [económicas] antes, cuando recién comenzaba su gobierno y tenía todo el apoyo", se preguntó durante el editorial de su programa El Noticiero de A24.

El primo de Macri e intendente de Vicente López, Jorge Macri, estaba viendo el programa, le mandó un mensaje de WhatsApp y puso en evidencia la crisis que atraviesa el oficialismo.

"Esta campaña electoral es insólita porque estamos viendo cómo Macri se comporta como el candidato opositor y Alberto Fernández se modera como si fuese el presidente. ¿Por qué el presidente Macri no propuso estas medidas de rebaja de impuestos cuando comenzó su gobierno, que era cuando más poder tenía?", dijo el periodista al comienzo de su opinión.

Y luego comentó: "Me acaba de escribir el intendente Jorge Macri. Me responde: '¿Sabés por qué no lo hicimos antes? Porque no estaba [Dante] Sica [ministro de de Producción y Trabajo] y porque los que estaban antes no entendían nada". "Es eso, alguien lo tenía que decir!", cerró.