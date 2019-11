Explosivas declaraciones de Eduardo Feinmann en la radio. Crédito: Instagram.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de noviembre de 2019 • 15:52

El periodista Eduardo Feinmann marcó la cancha y se diferenció de sus pares de radio La Red en un monólogo breve pero cargado de tensión. Feinmann transita sus últimos días en esa emisora, luego de que le comunicaran que no le renovarán el contrato para el año 2020.

"Quieren que yo sea políticamente correcto, quieren que yo siga a la manada. Y yo no voy a seguir a la manada, no me interesa. Échenme de todos los lugares que quieran, hagan lo que quieran conmigo. Pero yo no voy a decir lo que quieren que diga el resto de mis colegas", arrancó el conductor radial y televisivo.

"No me den ningún Martín Fierro. Échenme de la profesión si quieren. Trato de ver la realidad con los dos ojos, les guste o no les guste", siguió, haciendo referencia a la situación de Bolivia, tema sobre el cual su punto de vista difiere con el de la mayoría de sus colegas de Grupo América.

"Yo no voy a seguir a la manada, no me interesa. Échenme de todos los lugares que quieran" Feinmann 910, Radio La Red. 01:30

Video

"El Sr. Evo Morales lo que hizo fue huir. Más allá de que dijo 'vayamos a elecciones otra vez', sabía que perdía. Sabía que se había mandado un moco increíble, que nadie más le creía. Sabía que era un ladrón de la democracia", puntualizó, negándose a considerar el conflicto boliviano como un golpe de Estado.

Más allá de las diferencias políticas, la dirigencia de la radio adujo la decisión de desvincular a Feinmann a cuestiones de rating.