Eduardo Feinmann: "La pandemia económica va a dejar muchos muertos y heridos"

"Quiero salir cuando se me cante y no cuando me lo diga el presidente", dijo Eduardo Feinmann sobre la extensión de la cuarentena

Eduardo Feinmann afirmó que está "harto" y que quiere volver a su vida normal previa a la pandemia de coronavirus , aún cuando ya sabe que "la cuarentena es la mejor vacuna" para combatir el Covid-19 .

"Expreso lo que siento, no la voy a caretear, estoy de acuerdo con la cuarentena, todo eso ya lo entendí, pero me hinchó las pelotas", dijo esta mañana durante el programa que conduce por radio Rivadavia, Alguien tiene que decirlo , tras comentar la noticia de la posible extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio luego del 10 de mayo .

Mientras comentaban las restricciones que rigen en varios pueblos del interior donde no se registran casos, incluso en la Costa Atlántica, el periodista criticó "al Estado" en todas sus formas, ya sea municipal, provincial o nacional, ya que "les encanta tener ese poder de decirnos lo que hay que hacer".

"Nosotros (los periodistas) somos privilegiados porque salimos a la mañana cuatro horas, pero igualmente yo quiero volver a mi vida normal, decidir yo cuándo salgo y cuándo no salgo, no que me lo diga el papá Presidente, el papá gobernador, el papá jefe de gobierno, que me digan qué me tengo que poner en la boca y qué no, no lo quiero más", manifestó el conductor.

"Expreso lo que siento no la voy a caretear, estoy de acuerdo con la cuarentena, estoy de acuerdo que es la única vacuna, todo eso ya lo entendí, pero me hinchó las pelotas. Quiero tener las reuniones y la comida que tenía antes; salgo cuando se me cantan las pelotas y vuelvo cuando se me cantan las pelotas, no cuando me lo dice el Presidente, no cuando me lo dice Horacio Rodríguez Larreta o [Axel] Kicillof ", remarcó, mientras realizaban el pase de programas junto a Fernando Carnota .

"La cantidad de comercios cerrados y en alquiler que hay es impresionante, nunca visto. Se están fundiendo todos, la pandemia económica va a dejar muchos muertos y heridos", finalizó.