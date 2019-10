Eduardo Feinmann cruzó a Victoria Donda: "Siempre del lado de los delincuentes"

Eduardo Feinmann dijo que los kirchneristas "siempre están del lado de lo delincuentes" Crédito: Instagram: @edugfeinmann

8 de octubre de 2019 • 18:23

Eduardo Feinmann volvió a cargar contra el kirchnerismo luego de que se viralizara un video en el que la diputada nacional Victoria Donda intercede en un operativo en el que la Policía de la Ciudad le pedía el DNI a un joven vendedor ambulante, que resultó ser un prófugo de la justicia.

"No puedo creer que ciertos personajes ligados al kirchnerismo estén del lado de los delincuentes. Primero [Guillermo] Moreno, Dady Brieva, hablando de los códigos de los chorros. Después [Juan] Grabois diciendo que si no era cartonero, salía de caño. Victoria Donda, ayer apoyando y poniéndose del lado de un delincuente. No puedo creer. En realidad, sí", señaló el periodista en su editorial del programa Feinmann 910 (La Red).

Victoria Donda intentó impedir la detención de un vendedor ambulante de 18 años 01:37

Video

"Muestran lo que son hace muchos años: siempre del lado de los delincuentes", agregó, antes de criticar nuevamente la posición de Donda: "Hoy a la mañana, este mamarracho habló con [Luis] Novaresio y se volvió a justificar, y llamó al procedimiento policial como 'racista, casi nazi'. ¡Una cosa de locos! Se trataba de un procedimiento pidiendo documentación".

"Le quiero decir a Donda y a la gente que piensa como Donda, que en la calle te paran autos y motos para pedir documentación. Y eso no es nazi, se llama control de tránsito -sostuvo-. Cuando vas a tomar un avión, te piden documento cuando hacés el check-in, cuando estás por abordar y cuando estás por subir al avión. En Retiro, en una estación de micros, te piden el documento al sacar el pasaje y cuando vas a subir al micro. ¿Dónde está lo nazi?", se preguntó.

"Para Donda, este joven que tenía antecedentes penales era chiquito. ¿Qué carajo me importa la edad que tenía? A la víctima no le importa la edad del victimario. ¡No le importa! Justifican todo", concluyó Feinamnn, indignado.