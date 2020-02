Según el conductor, la verdadera intención del proyecto de ley "es silenciar la voz del periodismo, es una censura en el medio de la democracia" Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de febrero de 2020 • 11:39

Eduardo Feinmann expresó su rechazo al proyecto de ley que apunta a terminar con la prisión preventiva, que fue presentado por cinco senadoras del Frente de Todos (FDT). El conductor de El Noticiero (A24) opinó que "volvieron peores" en alusión a uno de los eslóganes de la campaña presidencial de 2019.

"Me da la sensación que volvieron peores. Volvieron para hacerle daño a la sociedad, para lograr la impunidad total en la República Argentina y para perseguir al periodismo. Lo persiguieron durante 12 años, escupían las fotos. Los kirchneristas con la dictadura están a flor de piel, es como que les encanta, les fascina ser autócratas", dijo Feinmann.

El periodista aseguró que "ahora quieren censurar al periodismo, presentaron un proyecto para eliminar la prisión preventiva en casos de corrupción, limitar a los medios de comunicación y a los periodistas que osen hacer una investigación, publicarla o, por ejemplo, comentarla. Porque, de hacerlo, la persona corrupta logrará no ir a la cárcel con una prisión preventiva".

Vale aclarar que esta es una medida judicial de carácter excepcional que solo debería aplicarse en caso de existir peligro de que un imputado intentará entorpecer la investigación de una causa o intentara darse a la fuga.

Según el conductor, la verdadera intención del proyecto de ley "es silenciar la voz del periodismo, es una censura en el medio de la democracia. Esta película ya la vi, la vimos durante 12 años".

Además, Feinmann sostuvo que "es un proyecto de ley fascista surgido de mentes fascistas, y estoy criticando a la función y la mente de esa funcionaria. Me imagino que el Presidente va a emitir un tuit diciendo que 'el proyecto del Senado emitido por cinco senadoras de Cristina no me gusta porque va en contra de la libertad de prensa'".

Finalmente, Feinmann dijo que el proyecto busca quitarle presión a la vicepresidenta, Cristina Kirchner: "Es una locura, es la impunidad total. Un proyecto que mata tres pájaros de un tiro, mata la libertad de prensa, logra la impunidad de los corruptos y quedan bien con la jefa. Con la Sra viuda de Kirchner".