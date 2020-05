"A ver señor Gobierno, ¿qué tengo que hacer? Estoy muy caliente, muy caliente", avisó el periodista Fuente: Archivo

27 de mayo de 2020 • 10:26

Eduardo Feinmann tuvo un día de furia. Entre quejas y exabruptos, el conductor de Alguien tiene que decirlo (Radio Rivadavia) calificó de "nazi" a un intendente, cuestionó la cuarentena, se enojó porque todavía no recibió el permiso para circular y mandó a "cagar" al presidente de la Nación, Alberto Fernández .

El periodista comenzó la mañana refiriéndose al intendente del partido de Tigre, Julio Zamora , quien había advertido a los vecinos que protestaron contra la cuarentena el domingo que "estaban filmados" .

"Menos mal que no vivo en Tigre y que Zamora no es mi intendente. La dictadura de Zamora. Filmó a los autos que fueron a una manifestación, pero es nazi, es un nazi viejo, no te podés manifestar", arremetió Feinmann.

Luego se refirió a la dura advertencia del integrante de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti : "Yo coincido con Lorenzetti, el tema son las libertades individuales y esto tiene un límite. Todo tiene un límite, la paciencia también, y no me corran con la vida y la muerte", afirmó, y criticó a quienes están a favor de la cuarentena porque son "la gente que está en su casa jugando a la Playstation, mirando Netflix y cobrando el 100% de su sueldo".

"Te dicen que los que critican la cuarentena son la muerte, pero la cuarentena con todos dejó 500 muertos", lanzó, y agregó: "Yo no estoy en contra de la cuarentena, pero abran la cuarentena. La cuarentena va en contra de la propiedad privada".

Exabrupto

Más adelante, durante el primer bloque de su programa de radio, mientras compartía junto a su equipo los temas del día, el periodista hizo un comentario sobre el nuevo permiso para circular .

"Yo pedí este nuevo permiso para circular, te dicen que sale en 24 horas y todavía estoy esperando viejo. A ver señor Gobierno, ¿qué tengo que hacer? Estoy muy caliente, muy caliente", avisó.

Y, para finalizar con un comienzo matinal que arrancó con todo y contra todos, luego de que su columnista económico, Manuel Adorni , le recordara la frase del Presidente según la cual "abrazamos la política porque la humanidad es lo que nos importa", Feinmann le dedicó al aire, por lo bajo eso sí, un "andá a cagar".