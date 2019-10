Eduardo Feinmann le contestó a los que lo acusan de "panqueque"

Eduardo Feinmann le respondió a los usuarios de redes sociales que lo trataron de "panqueque" por criticar a Macri

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2019 • 13:46

El periodista Eduardo Feinmann le respondió a quienes lo trataron de "panqueque" luego de criticar al presidente Mauricio Macri por no haber tomado las medidas de alivio económico antes de las PASO.

"Las redes sociales son maravillosas: si hablo mal de Macri, me dicen que me mandaron sobres los K. Si le pego a Cristina [Kirchner] y digo que es la jefa de la banda, me dicen que respondo a pedidos de Macri", afirmó en el comienzo de su editorial en Feinmann 910 (La Red).

Y agregó: "Yo no soy panqueque ni recibo ningún sobre, yo no he cambiado en nada. Sigo defendiendo los valores, las instituciones, los tres poderes. No me importa quién tenga la envestidura, yo defiendo al que está adentro de ese ropaje".

En ese sentido, señaló que está en contra de "los golpistas", "la corrupción" y "el plan sistemático de afano que hubo durante 12 años en Argentina". "Yo no pienso cambiar nada, le guste a quien le guste. Sigan diciendo lo que tengan que decir, yo realmente, me les cag(...) de risa", cerró.

Feinmann ya había recibido el mote de "panqueque" en agosto, cuando criticó la estrategia electoral del Gobierno luego de la derrota en las primarias ante el Frente de Todos.