Efecto dominó: vuelve Génesis, el regreso más deseado y menos esperado

Hace cuatro años Phil Collins volvió a los escenarios como solista, en noviembre saldrá de gira con su emblemática banda y el tour por el Reino Unido se llamará The Last Domino?

La señal de alerta la disparó la versión digital del matutito The Sun cuando publicó que Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks volverían a reunirse como Genesis. También indicó que darían una pequeña gira a partir de noviembre en el Reino Unido y que el anuncio oficial se haría este miércoles, de manera radial. Era cierto.

El trío llegó ayer a la Radio 2 de la BBC para formalizar el tour. ¿Por qué este regreso? "Porque lo sentimos", dijo Phil Collins. "Parece una razón poco convincente, pero disfrutamos de la compañía del otro, disfrutamos tocando juntos", señaló en el programa Zoe Ball's Breakfast. Según Tony Banks, el inspirador de este retorno fue el hijo de Phil, Nicholas Collins. Aunque la banda ya no estaba en actividad, hizo una gira para celebrar sus 40 años en 2007. Un par de años después Phil Collins anunció su retiro de los escenarios por problemas de salud. Sin embargo, tras una operación decidió regresar en 2016 con un tour de conciertos autocelebratorios, que se extendió por más de dos años (a la Argentina llegó en marzo de 2018). Como se lo pudo ver en el último tiempo, sus problemas óseos no le permiten tocar la batería. De hecho, camina asistido por un bastón y en todos sus conciertos canta sentado. El lugar de la batería lo ocupó Nic Collins, que toca igual que su padre (lo pudimos comprobar en el multitudinario concierto que dio en el Campo Argentino de Polo).

"Eso nos dio una idea completa de cómo podríamos volver a tocar juntos. Porque sabíamos que Phil no podría volver a ser el baterista", dijo Banks. La gira, denominada The Last Domino? , comenzará el 16 de noviembre en Dublin y concluirá el 11 de diciembre en Newcastle. El motivo de que sean, por ahora, nueve ciudades del Reino Unido no sólo se debe a que el grupo nació allí a finales de la década del sesenta. "Lo estuve chequeando y solo hemos hecho dos shows en el Reino Unido en los últimos 28 años", dijo Rutherford. El repertorio de los conciertos será, seguramente, una buena compilación de grandes éxitos. "Hay canciones que sientes que tienes que tocar porque el público se sentiría engañado si no lo hicieras", explicó Collins. También anticipó que habrá algunos " old dogs " que no serán parte del set.

El primer guiño que el grupo hizo para preanunciar el regreso fue cuando Mike Rutherford subió a un escenario en Berlín donde Phil Collins estaba dando un concierto de su gira solista. Juntos interpretaron "Follow You, Follow Me". Y la última semana, en la cuenta oficial de Instagram de la banda, se publicó una fotografía de 1978 con la leyenda "And Then There Were Three?" La frase responde al título del álbum que Genesis había publicado aquel año, cuando la formación quedó reducida a trío, más músicos de sesión, luego de las partidas del cantante Peter Gabriel y del guitarrista Steve Hackett.

Durante la entrevista en la BBC Tony Banks también se refirió a por qué no convocaron a Peter Gabriel para este regreso (ver recuadro). Con respecto a Steve Hackett, si bien dejó la agrupación en 1977, siempre se mantuvo ligado afectivamente a la música del supergrupo. Comenzó una carrera en solitario, pero ya en 1979 publicó un disco denominado Genesis Files , con invitados. En 1996 hizo muy buenas versiones de clásicos que tocaba cuando estaba en el grupo para el disco Genesis Revisited . En 2012 lanzó Genesis Revisited II y desde entonces se dedica a recorrer el mundo con los temas que durante el primer lustro de los setenta grabó con la banda. Cada tres o cuatro años pasa por la Argentina con su revival. Incluso, ha tocado con la banda clon argentina Genetics, que recrea con ajustada perfección la música de Genesis.

La década 2.1 que acabamos de terminar fue la de mayor retromanía del último siglo. Incluso fue materia de análisis para la sociología, en el marco de una tendencia que revisitaba demasiado los hechos culturales de los últimos cincuenta años y, al menos en el plano artístico, no vislumbraba nada nuevo para el futuro.

La historia de Genesis está directamente asociada al rock progresivo de la década del setenta y al rock pop de los ochenta. Estos dos registros bien diferenciados dividieron aguas entre los fans. Existe lo que se conoce como el "período Peter Gabriel" y la etapa post Gabriel (muy criticada por la vieja escuela).

El grupo nació en 1967, en el colegio secundario Charterhouse, de Godalming, Inglaterra. Sus dos primeros discos ( From Genesis To revelation y Trespass ) estaban más orientados al folk inglés que al sonido progresivo que la banda inauguraría con el álbum Nursery Cryme (1971) y su formación más recordada de aquellos años (Peter Gabriel, voz; Tony Banks, teclados; Mike Rutherford, bajo y guitarra; Phil Collins, batería, y Steve Hackett, guitarra).

Hasta mediados de los setenta la popularidad de la banda crecía gracias a la figura de Peter Gabriel, que no solo se comportaba como cantante; también desplegaba en cada concierto un arte performático que seguiría desarrollando como solista, con una fuerte intervención tecnológica.

Luego de su partida, Phil Collins tomó su lugar frente al micrófono. La banda sumó a notables sesionistas como el baterista Chester Thompson y el guitarrista Daryl Stuermer, quien también será parte de la próxima gira que comenzará en noviembre. El cambio de sonoridad y el tipo de canción (más corta y con formato convencional de estrofas y estribillo) no sólo tuvo que ver con la partida de Gabriel. También fue un signo de los tiempos que vendrían. En la década del ochenta Genesis no fue la única banda progresiva que se reinventó al pop. Fue así que una nueva generación comenzó a escucharla. Los discos comenzaron a espaciarse. Phil Collins afianzó su carrera solista. Rutherford creó Mike and The Mechanics. Banks escribió música sinfónica y para cine.

En 1996 Collins dejó el grupo. Banks y Rutherford probaron suerte con otro cantante, Ray Wilson, pero no tuvieron éxito con el disco Calling All Stations . En 1998 el grupo se disolvió. El primer reencuentro fue en 2007, para el festejo del 40° aniversario. Ahora se abre un nuevo capítulo que, seguramente, no terminará en los conciertos anunciados.