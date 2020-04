El actor de Star Wars y siete figuras del mundo que murieron por coronavirus

La creciente expansión de la pandemia ha dejado sin vida a numerosas personalidades mundiales.

EL TIEMPO/GDA Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de abril de 2020 • 15:00

La pandemia del nuevo coronavirus ha obligado a una porción de la humanidad al confinamiento. Los contagios, sin embargo, ascienden por miles al día. Asimismo, ha generado una gran cantidad de muertes (más de 46.000) entre las que aparecen grandes figuras del deporte, la cultura y la historia.

Lorenzo Sanz

Foto: AFP

El reconocido expresidente del Real Madrid murió el pasado 21 de marzo a los 76 años. Fue padre de cinco hijos y, sobre el final de su vida, estuvo envuelto en líos judiciales debido a problemas con el pago de impuestos entre 2008 y 2009. Después de su fallecimiento, hubo una polémica en España debido a que su hijo, Fernando Sanz, dio a conocer que no había sido posible enterrar a su padre por el desbordamiento de los servicios mortuorios en ese país.

Diffie

Foto: AFP

Era un cantante estadounidense de música country que había lanzado varios éxitos en los años 90 con álbumes como 'Honky Tonk Attitude' y 'Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die)'. Hizo público que estaba contagiado con coronavirus el pasado 27 de marzo y falleció el domingo 29 de marzo. Tenía 61 años y fue la primera estrella de música country que comunicó su contagio a los medios.

Rafael Gómez Nieto

Foto: AFP

Gómez Nieto era el último soldado sobreviviente de la compañía republicana española que liberó a París del sometimiento de los nazis. Falleció en la madrugada del 31 de marzo en una residencia de ancianos de la ciudad de Estrasburgo, en Francia.

La compañía de la que hizo parte era conocida como 'La Nueve'. Estaba integrada por 146 hombres que habían perdido la guerra civil española a manos de los nacionalistas. Sin embargo, se unieron a las fuerzas aliadas y combatieron a su lado en contra de la expansión nazi en Europa. Según información del medio español 'La Vanguardia', Rafael Gómez Nieto entró a París conduciendo un 'half-track' cuyo nombre era Guernica.

Angelo Rottoli

Foto: Cortesía WBC

Era un boxeador italiano, campeón nacional, internacional y europeo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). "El Consejo Mundial de Boxeo y su presidente Mauricio Sulaimán, así como el boxeo en general lamentan la muerte del peleador italiano Angelo Rottoli", escribió el CMB a través de un comunicado. "¡Descansa en Paz querido campeón!", concluyó.

Rottoli tenía 61 años y falleción en la ciudad de Bérgamo, al norte de Italia, una de las zonas más golpeadas por la expansión del nuevo coronavirus. La madre y un hermano del boxeador también murieron a causa de la pandemia.

Jesús Gayoso

Foto: Cortesía cuenta de Twitter Guardia Civil Española. @guardiacivil

Era el jefe del cuerpo élite de la Guardia Civil española, cargo que ocupaba desde el 2014. Tenía 48 años y era uno de los militares más reconocidos y respetados de su país. Falleció en un hospital de Logroño, una pequeña ciudad ubicada al norte de España. La fuerza de la que hacía parte había estado frente a las actividades de prevención y contención del nuevo coronavirus.

Gayoso duró 15 días luchando contra la covid-19, enfermedad causada por el coronavirus, pero murió el pasado viernes 27 de marzo.

María Teresa de Borbón Parma

Foto: Cortesía Carlismo.es

Fue la primera miembro de la realeza que falleció a causa del coronavirus. Tenía 86 años y era prima del soberano de España, el rey Felipe VI. Se le conocía como la 'Princesa Roja'. Falleció en París, donde se hizo licenciada en Ciencias Políticas de la universidad de La Sorbona. Era una intelectual reconocida e, incluso, se desempeñó como profesora de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.

Pese a ser parte de la monarquía, era reconocida como defensora de la democracia. La familia de la noble comunicó que no sería posible que amigos y conocidos asistieran a sus exequias debido al aislamiento riguroso en el cual se mantiene buena parte de Europa.

Andrew Jack (Derecha)

Foto: Cortesía Lucas Film

Era parte del elenco de Star Wars. Participó en las películas 'Star Wars: The Force Awakens' (2015) y más adelante repitió su papel en 'The Last Jedi' (2017). Tenía 76 años y murió en un hospital de Londres. Según Jill McCullough, el representante que informó el deceso de Jack, la esposa de este no pudo acompañarlo durante su enfermedad y su muerte debido a que cumplía su cuarentena en Australia.

Jack también era un importante entrenador vocal del mundo del cine. Preparó los acentos de los personajes de películas como 'El Señor de los Anillos' y de 'James Bond' con Pierce Brosnan.

José Luis Capón

Foto: Cuenta de Twitter Atlético de Madrid @Atleti

Era una de las leyendas del club Atlético de Madrid. Tenía 72 años y falleció en la capital española por una neumonía, que se habría agravado después de que se contagió con el nuevo coronavirus.

"Con la marcha de Capón la familia atlética pierde a otro de los símbolos que lo dieron todo por este club dentro y fuera del terreno de juego", informó el equipo de fútbol por medio de un comunicado publicado en su página oficial. José Luis Capón, que jugaba en la posición de lateral, alcanzó a disputar 269 encuentros oficiales con la camiseta colchonera.