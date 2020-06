Jimena Barón, junto a Daniel Osvaldo en una de sus recientes transmisiones en vivo Crédito: Instagram

Tras un breve impasse a raíz del tratamiento por una tendinitis en el hombro, en lo que va de la cuarentena Jimena Barón solo se alejó un par de días de la casa de Daniel Osvaldo . Después de regresar con un bolso gigante que le valió un picante comentario del padre de Morrison , la intérprete de "La cobra" juega de local en Banfield . Tanto es así que un comerciante del barrio le hizo un guiño para que se quede.

A través de su cuenta de Instagram , Jimena Barón compartió una serie de stories en las que daba cuenta sobre un percance que sufrió: se quemó la mano izquierda . A raíz de ese accidente doméstico, la actriz y cantante les mostró a sus seguidores un envío que recibió de una farmacia de la localidad bonaerense donde transcurre su aislamiento, social, preventivo y obligatorio.

"¿Ustedes entienden que yo me quemé la mano y un vecino, de la farmacia, me manda la crema ? ¿Ustedes quieren que me compre un terreno acá en zona sur? ¿Qué tengo que hacer?", se puede escuchar a la actriz y cantante en el video. Pero quizás la leyenda de la farmacia, que también aprovechó para promocionar su propio Instagram en la cuenta de Barón, había algo más que un producto para su piel .

En la bolsa de madera había algo más. En las siguientes stories la modelo mostró una caja de doce preservativos . Sin desentenderse de la situación, le puso un poco de humor a la situación y bromeó con un gesto que simulaba que se ruborizaba.

Uno a uno, los productos que recibió de la farmacia vecina Crédito: Instagram @jmena

El envío cómplice del farmacéutico no hace más que contribuir a los rumores de reconciliación entre la artista y el jugador de Banfield. Rumores que en la previa del Día del Padre, y conviviendo los tres bajo el mismo techo, cobran otro significado.

El corpiño de encaje negro que lució Jimena Barón en las últimas horas Crédito: Instagram @jmena

Sumado al paquete recibido, en las últimas horas Barón también había compartido imágenes de otro producto diseñado para la intimidad. Desde su cuenta de Instagram, con el tono humorístico que la caracteriza, la artista se había probado un nuevo corpiño de encaje, publicación que acompañó con el mensaje: "Me mandan bocha de lencería y yo acá, en lo de Roberto [apodo con el que llama a Osvaldo]".