El alocado sueño de Guido Kaczka con Marina Calabró

Guido Kaczka protagonizó un sueño alocado junto a Guillermo Coppola y Marina Calabró y contó los detalles en "No está todo dicho", el programa que conduce por La 100.

"¿Sabés qué soñé? Soñé que era el cumpleaños de Guillermo Coppola. Debe ser porque hoy es la comida".

Así comenzó el relato onírico que transcurría en una fiesta en donde la periodista, quien en la vida real se encuentra en pareja con Martín Albrecht desde hace 6 años.

"No lo podía creer. Yo iba solo con mi mamá. Yo estaba nervioso porque iba a entrar a tu cumpleaños, como que no sabía con lo que me iba a encontrar", dijo dirigiéndose a Coppola, flamante incorporación del programa radial.

"En la mesa había como un balde con champagne y una ensalada, imaginate eso. Entonces, la gente iba picando de ahí. Era una ensalada muy top. Y en un momento me decís: 'La tengo que ir a buscar', como diciéndome si me va a gustar o no que venga. 'Sí obvio', te digo. Y me decís: "La voy a buscar". Vas y agarrás a Marina Calabró y la traés a la mesa'."

"No sé, pintó Marina Calabró con un vestido que tenía como los que usaba en la tribuna. Marina Calabró estaba con un vestido muy, muy ajustado. Tiene muy buen cuerpo Marina Calabró. Eso es porque flasheo con mi trabajo, quedo re loco. En el mismo sueño pienso: "Qué linda es Marina Calabro". Viste como es el sueño, no tenés filtro", se sinceró.

"Son deseos reprimidos, ¿sabés?", le apuntó su compañera, Claudia Fontán. "Puede ser, sí, dicen que sí", completó el soñador.