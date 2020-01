El asqueroso desafío que Selena Gómez superó en el programa de Jimmy Fallon

La cantante debió superar una clásica prenda del programa de Fallon. Crédito: Captura de Youtube

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de enero de 2020 • 10:13

Después de cinco años de demora, Selena Gómez estrenó su nuevo disco Rare (2020) en los últimos días. " No puedo esperar a que escuchen lo que dice mi corazón", tuiteó en su cuenta personal el día que anunció su nuevo material. El álbum, que iba a salir hace 2 años, se retrasó por problemas de salud de la artista, razón por la cual su lanzamiento tuvo un particular tono emotivo.

Su nuevo álbum y algunos aspectos de su vida personal fueron los principales temas que la artística tocó en The Tonight Show, el popular programa que conduce Jimmy Fallon. Pero además de conversar e interpretar algunas de sus canciones, Gómez participó del juego " Can you feel it?" (¿Puedes sentirlo?) que consiste en tocar elementos que están en una bandeja -y que están fuera del alcance de la vista- para tratar de adivinar qué son.

El juego consiste en que tanto el conductor como el invitado o la invitada se sometan a tocar objetos de consistencia generalmente desagradable. Quien más aciertos tiene, es el ganador. En esta edición, Gómez y Fallon tocaron cabello enredado en una rejilla de ducha, gusanos de comida vivos y hasta un osito de peluche bastante particular. Finalmente, fue la cantante quien resultó ganadora del juego.