El aterrador momento que Dallys Ferreira sufrió junto a su hija por un yacaré

Dallys Ferreira lleva un año viviendo en la capital uruguaya junto a su marido, Nicolás Sporleder , y su hija India. Fue en Asunción, ciudad en la que los tres están instalados, que la pareja vivió un gran susto mientras grababan un video de su hija. "Me muero, Elsa de Frozen , de 4 añitos, vino a Paraguay", escribió la actriz en su publicación de InstagramTV. En el material, se puede ver a India vestida como el personaje de Disney y cantando mientras mira a la cámara.

"Pequeña anécdota: India cantando, muy emocionada, nosotros bobos de amor (por supuesto somos sus papis)", relató Ferreira sobre el momento que logró capturar de su hija cantando "Libre soy". Pero el momento armónico duró unos pocos segundo: "Nico me dice: 'Aquí no hay cocodrilo, ¿no?', y yo le digo: 'Sí hay'", añadió. En ese momento, la pareja miró detrás de India y vió un yacaré asomando su cabeza. Sin avisarle a su hija para que no se asuste, la alzaron y se retiraron del lugar rápidamente.

Después de hacer buena parte de su carrera en los medios argentinos, Dallys se mudó a Paraguay para continuar su trabajo en el país vecino. Actualmente, trabaja en la televisión paraguaya y conduce Ensiestados , un magazine diario que se emite por la cadena ABC.